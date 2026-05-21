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Sociedad Todos por Federica Rivero

Pequeña patinadora necesita reunir US$ 1.500 para representar a Argentina en los Panamericanos

Federica Rivero, una patinadora de apenas nueve años del Club San Martín de Paraná, logró clasificar al Panamericano de Naciones de Patinaje Artístico y ahora busca reunir fondos para representar a la Argentina en la competencia internacional que se desarrollará en julio.

21 de Mayo de 2026
Federica Rivero, patinadora del Club San Martín
Federica Rivero, patinadora del Club San Martín Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Federica Rivero, una patinadora de apenas nueve años del Club San Martín de Paraná, logró clasificar al Panamericano de Naciones de Patinaje Artístico y ahora busca reunir fondos para representar a la Argentina en la competencia internacional que se desarrollará en julio.

Federica Rivero, una patinadora de apenas nueve años del Club San Martín de Paraná, logró clasificar al Panamericano de Naciones de Patinaje Artístico y ahora busca reunir fondos para representar a la Argentina en la competencia internacional que se desarrollará en julio.

 

La pequeña deportista competirá en la disciplina danza, dentro de la categoría World Skate, luego de atravesar distintos torneos provinciales y nacionales que le permitieron obtener el lugar entre las tres representantes habilitadas del país en su categoría; la competencia está prevista del 8 de junio al 7 de julio en el emblemático Pabellón Europa del Parque Olímpico de la Juventud, en Villa Soldati, Buenos Aires.

Federica Rivero, patinadora del Club San Mart&iacute;n (foto Elonce)
Federica Rivero, patinadora del Club San Martín (foto Elonce)

“Fede va a estar representando no solo al Club San Martín, sino también a la Argentina”, destacó su entrenadora, Luz Ruhl.

Una preparación intensa para llegar al torneo

 

Federica entrena tres veces por semana desde las 8 de la mañana hasta el mediodía y, pese a su corta edad, ya participó en competencias nacionales e internacionales.

Federica Rivero, patinadora del Club San Mart&iacute;n (foto Elonce)
Federica Rivero, patinadora del Club San Martín (foto Elonce)

La pequeña patinadora contó que comenzó a practicar hace apenas un año y que lo que más disfruta es “salir a la pista” y competir en danza.

 

Además, recientemente participó de la World Cup disputada en Buenos Aires, en el mismo escenario donde se realizará el Panamericano.

 

Los costos para representar al país

 

Desde el entorno de la deportista explicaron que la participación implica importantes gastos económicos vinculados a la inscripción, el viaje, la estadía, los uniformes oficiales y las mallas de competencia.

 

“Argentina cambió el equipo por reglamento, así que todo el equipo es nuevo y eso corre por cuenta de las familias”, indicó la profesora.

 

Según detallaron, el monto estimado para afrontar toda la competencia ronda los 1.500 dólares.

Patinadora de nueve años busca ayuda para representar a Argentina en el Panamericano

Campaña solidaria para ayudar a Federica

 

Ante los elevados costos, familiares y allegados impulsaron una campaña solidaria para recaudar fondos y permitir que la niña pueda viajar al Panamericano. Los interesados en colaborar pueden transferir un aporte económico a este alias: todos.porfede

 

“Ayúdame a cumplir este gran sueño: representar a la Argentina”, expresa el flyer difundido por la familia.

 

Mientras continúa entrenando y perfeccionándose sobre ruedas, Federica espera cumplir el sueño de competir a nivel continental llevando los colores del país y del Club San Martín.

Temas:

Federica Rivero patinaje artistico Club San Martín Paraná
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