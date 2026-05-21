Actualizaron los aranceles del sistema de prestaciones para Personas con Discapacidad

El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. La medida fue oficializada este jueves mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y establece un incremento del 2,60% correspondiente al mes de mayo de 2026.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Salud, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, y quedó formalizada mediante la Resolución 517/2026, firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches.

Según se detalló en el documento, el aumento fue calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril de este año. La actualización alcanzará a todas las prestaciones incluidas dentro del sistema, sin diferencias según el tipo de servicio brindado.

Cómo se aplicará el incremento

En el texto oficial se indicó que la actualización se aplicará sobre los valores vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad correspondientes al mes de mayo.

Además, la resolución aclara que el incremento del 2,60% toma como referencia los valores que habían sido aprobados previamente mediante la Resolución 41/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Esa normativa, publicada durante abril, había establecido una actualización del 3,40% para las prestaciones correspondientes a ese período, también calculada a partir de la variación mensual del IPC informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Reconocen un adicional para la Patagonia

Otro de los puntos incluidos en la resolución difundida este jueves establece el reconocimiento de un adicional del 20% por zona desfavorable para prestaciones brindadas en provincias de la región patagónica.

Según se explicó en el documento oficial, ese porcentaje extra se aplicará sobre el arancel básico y alcanzará a los servicios prestados en jurisdicciones comprendidas dentro de esa zona del país.

El sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad contempla distintos servicios vinculados a la atención integral, rehabilitación, transporte, educación y asistencia, entre otros aspectos incluidos dentro del régimen nacional.

La nueva actualización arancelaria se enmarca en el esquema de ajustes periódicos que el Gobierno viene aplicando sobre el sistema, tomando como referencia la evolución mensual de la inflación.