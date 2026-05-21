Iba en moto y la atacaron unos 10 perros: "Salieron a despedazarme"

Una mujer fue atacada por una jauría cuando iba en moto a realizar unos trámites. Sufrió una fractura en una pierna.
Una mujer sufrió una grave lesión al ser atacada por una jauría mientras circulaba en moto en San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. El episodio ocurrió este martes alrededor de las 8.15 en William Morris al 2200, frente a una gomería donde viven varios perros. La víctima terminó con una fractura en una pierna y permanece internada en el Sanatorio Laprida de Rosario.
Ana Tovani contó que iba camino a hacer trámites y luego al gimnasio cuando fue sorprendida por los animales. “Veo que él abre la puerta de la gomería y salen 10 perros, desaforados”, relató sobre el momento en que pasó frente al local.
Según su testimonio, uno de los perros la mordió en la campera cerca del cuello. “Tuve que sacármelo de encima porque pensé que me mordía el cuello”, dijo. En medio del ataque soltó la moto, cayó al piso y sufrió una grave fractura en la tibia, cerca de la rodilla. “Salieron a despedazarme”, dijo la mujer.
Vecinos de la zona salieron a asistirla y le aseguraron que los ataques no eran nuevos. “Están cansados de hacer denuncias”, afirmó la mujer. De acuerdo con su relato, el dueño de la gomería suele largar a los perros por la mañana, en un horario donde también circulan chicos y madres que van hacia escuelas de la zona.
Tras el ataque, una ambulancia la trasladó primero a un hospital local y luego al Sanatorio Laprida, en Rosario, donde quedó internada. Los médicos le diagnosticaron una fractura compleja y le advirtieron que la recuperación demandará entre tres y cuatro meses. Incluso, existe la posibilidad de que deba ser operada y recibir una prótesis.
Tovani también cuestionó la demora de Pami para autorizar el aparato ortopédico que necesita para estabilizar la pierna. Según explicó, debía esperar varios meses para acceder al insumo, por lo que su familia reunió cerca de un millón de pesos para comprarlo de manera particular. “En esos cinco meses, pierdo la pierna”, sostuvo.
La mujer aseguró además que, mientras era atacada, el dueño del lugar no intervino para asistirla. “Cuando empezaron a salir los vecinos, él chifló, entró los perros y cerró la puerta”, afirmó. (Rosario 3)