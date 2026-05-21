Juicio por el femicidio de Brenda Alvarenga: “Justicia es perpetua”, clamó su mamá

El juicio por el jurados por el femicidio de Brenda Alvarenga continúa esta semana en Tribunales de Paraná, donde la familia de la víctima volvió a reclamar justicia y pidió la condena a prisión perpetua para Alan Domínguez, expareja de la mujer asesinada el 7 de junio de 2024 en barrio Paraná XVI.

En la oportunidad, la madre de Brenda, Estela Bustos, expresó a Elonce el dolor que atraviesa desde el crimen y sostuvo que espera una condena ejemplar. “Lo único que pido es justicia por mi hija y justicia es perpetua”, afirmó entre lágrimas.

Justicia por el femicidio de Brenda Alvarenga (foto Elonce)

La mujer relató además que se encuentra bajo tratamiento psicológico debido al impacto emocional que le provocó la pérdida de su hija. “Me siento mal. Hay veces de noche que pienso cosas malas”, manifestó.

“Ella había hecho muchas denuncias”

Estela recordó a Brenda como “una mujer muy buena y solidaria", madre de tres hijos que al momento del femicidio tenían 16, 14 y cinco años.

También sostuvo que existían antecedentes de violencia de género. "El responsable es el Estado por no protegerla”, aseguró.

Familia de Brenda Alvarenga pidió perpetua para el acusado del femicidio

El duro testimonio de una de las hijas

En el exterior de Tribunales también habló Agustina González, hija de Brenda, quien pidió que el acusado reciba una condena perpetua. La adolescente de 16 años relató episodios de amenazas y hostigamiento que, según afirmó, sufría la familia desde hacía años.

“Él nos amenazaba, decía que nos iba a violar y matar”, expresó la adolescente, quien prefirió no mostrar su rostro.

Justicia por el femicidio de Brenda Alvarenga (foto Elonce)

Además, recordó situaciones en las que su madre habría sido perseguida y agredida por el acusado. “Fuimos al dispensario junto a mi mamá y él nos siguió. Intentó agredirla y también quiso pegarme a mí. Terminamos refugiándonos en la comisaría, donde explicamos que la expareja de mi mamá nos venía persiguiendo y la había golpeado, pero ni nos ofrecieron realizar una denuncia", contó.

La adolescente sostuvo que Brenda sufrió violencia de género durante aproximadamente tres años y aseguró que incluso familiares del acusado conocían los episodios de agresiones físicas. “Mamá tenía moretones y el ojo negro”, acotó.

Esperan el veredicto del jurado popular

La querella, encabezada por la abogada Silvina Orrego, sostiene que existen pruebas suficientes para condenar a Alan Domínguez por el femicidio de Brenda Alvarenga.

Por su parte, la defensa del imputado sostiene que se trató de un hecho accidental y niega que haya existido homicidio.

Brenda Alvarenga y Alan Domínguez

Se espera que en las próximas jornadas el jurado popular emita un veredicto sobre el caso que conmocionó a Paraná y que volvió a poner en debate las denuncias previas por violencia de género y los mecanismos de protección estatal.