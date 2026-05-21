“¿Estás seguro de que soy yo?”: actores argentinos lanzan una campaña contra el uso indebido de IA

El avance de la inteligencia artificial dentro de la industria audiovisual abrió un nuevo debate en torno a los derechos de imagen y el consentimiento digital. En ese contexto, los actores argentinos comenzaron una campaña pública para reclamar regulaciones específicas que limiten el uso de voces, rostros y réplicas digitales generadas mediante IA sin autorización de los artistas.

La iniciativa fue lanzada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices y comenzó a difundirse este miércoles a través de redes sociales con una serie de videos protagonizados por reconocidas figuras del espectáculo nacional. Entre quienes participan de la campaña aparecen Ricardo Darín, Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo es instalar una discusión pública sobre los riesgos vinculados a la manipulación digital y el impacto laboral que podría generar el uso masivo de estas herramientas tecnológicas dentro del sector artístico.

El reclamo por los derechos de imagen

En una de las piezas audiovisuales difundidas por el sindicato, los intérpretes remarcan: “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo”. La campaña busca advertir sobre la posibilidad de que contenidos audiovisuales sean generados o alterados artificialmente sin que exista autorización de las personas involucradas.

Uno de los mensajes más difundidos fue el de Ricardo Darín, quien plantea una reflexión sobre la autenticidad de los materiales creados con inteligencia artificial. “¿Pero estás seguro de que soy yo?”, expresa el actor en el video compartido en redes sociales.

🎭 “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo.” ⚖️ Regulemos el uso de la Inteligencia Artificial. 📢 Expresamos la necesidad urgente de establecer regulaciones claras que protejan el trabajo artístico y garanticen transparencia frente al público. pic.twitter.com/McqMMOkcUk — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) May 20, 2026

Por su parte, Gustavo Garzón advierte sobre el potencial engaño que podrían generar estas tecnologías. “Alguien podría haber utilizado mi imagen y vos estarías siendo engañado”, sostiene el actor en otra de las intervenciones difundidas por la entidad.

Un debate que también atraviesa a Hollywood

Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices señalaron que el crecimiento de la inteligencia artificial plantea desafíos éticos y legales que todavía no cuentan con un marco regulatorio claro en Argentina. Además, remarcaron que el público también debería tener acceso a información transparente sobre los contenidos que consume.

La discusión sobre los límites del uso de IA en producciones culturales ya generó conflictos gremiales en distintos países, especialmente en Estados Unidos, donde sindicatos de actores y guionistas mantuvieron fuertes reclamos vinculados al empleo de réplicas digitales y material generado artificialmente en cine y televisión.

En ese escenario, los actores argentinos insistieron en la necesidad de establecer reglas claras para proteger el trabajo artístico y garantizar el consentimiento sobre la utilización de imágenes y voces. La campaña concluye con una consigna directa: “Regulemos el uso de la Inteligencia Artificial”.