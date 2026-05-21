General Campos suma un servicio de ecografías y evita derivaciones a otras ciudades

La localidad de General Campos incorporó un nuevo servicio de ecografías en el hospital María Eva Duarte de Perón, una medida que permitirá ampliar la capacidad diagnóstica del establecimiento y mejorar la atención médica para vecinos de la zona. La inversión provincial destinada al proyecto superó los 12 millones de pesos e incluyó equipamiento tecnológico y la contratación de un especialista.

La iniciativa fue impulsada por la dirección del hospital en conjunto con el Ministerio de Salud de Entre Ríos, que otorgó una partida extraordinaria de 12.727.500,50 pesos para concretar la incorporación del nuevo sistema de diagnóstico por imágenes.

Desde el nosocomio indicaron que la implementación del servicio reducirá los tiempos de espera y evitará derivaciones hacia centros de mayor complejidad, una situación que hasta ahora obligaba a muchos pacientes a trasladarse fuera de la localidad para acceder a estudios médicos.

Equipamiento y personal especializado

La mejora sanitaria en General Campos contempla la puesta en funcionamiento de un ecógrafo de última generación y la incorporación de un médico especialista en diagnóstico por imágenes, quien prestará servicios bajo el sistema de módulos médicos.

De acuerdo a lo informado, la combinación entre tecnología y recursos humanos permitirá optimizar el abordaje diagnóstico y terapéutico de distintas patologías, además de fortalecer la capacidad resolutiva del hospital en el ámbito local.

La directora del establecimiento, Romina Charles Mengeón, destacó el impacto que tendrá el nuevo servicio dentro de la comunidad. “Este servicio permite dar respuesta a una demanda sostenida de la comunidad y fortalece la capacidad resolutiva del hospital en el territorio”, expresó.

Por su parte, el médico especialista Mario Gómez señaló que contar con este equipamiento dentro del propio efector sanitario representa un avance importante para la atención cotidiana de los pacientes.

Menos traslados y mejor acceso a la atención

El profesional indicó que disponer del servicio en General Campos “mejora sustancialmente la oportunidad diagnóstica y facilita la atención integral de los pacientes”, evitando que deban trasladarse a otras ciudades para acceder a estudios específicos.

La incorporación de este tipo de prestaciones forma parte de una estrategia orientada a descentralizar servicios médicos y garantizar un acceso más equitativo a la salud pública en localidades del interior entrerriano.

Con esta nueva herramienta diagnóstica, el hospital María Eva Duarte de Perón amplía su nivel de complejidad y fortalece la atención sanitaria para habitantes del departamento San Salvador y áreas cercanas.