Etapa final de la renovación del Jardín Maternal Municipal Tortuguitas

La Municipalidad realiza la puesta en valor integral del espacio de primera infancia que funciona en barrio Villa Mabel y recibe más de 50 niños y niñas, desde los 45 días a los 3 años. La iniciativa busca brindar un espacio de calidad y en óptimas condiciones para la educación de las infancias.
Se lleva adelante la renovación integral de los Jardines Maternales Municipales dotándolos de nueva infraestructura y mejorando las condiciones de cada establecimiento. Actualmente se abordan trabajos en los jardines Jilgueritos, de calle Brigadier J.J. López en el Barrio 3 de Febrero; Los Pollitos, en calle Sauce de Luna y en Tortuguitas, ubicado en calle Sara de Eccleston. Este último se encuentra en etapa final de renovación.
“Es una decisión política de nuestra intendenta Rosario Romero invertir en educación. Tenemos una matrícula que supera los 1.500 alumnos y alumnas, nos llena de satisfacción”, reconoció Rubén Clavenzani, secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana.
El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, valoró: “La intervención sobre los jardines maternales implica inversiones importantes que se ejecutan con fondos 100% paranaenses, y que se hacen para poder garantizar un servicio de calidad y en óptimas condiciones”.
Érica Cardozo, directora del Jardín Maternal Municipal Tortuguitas, expresó que “han pasado muchas gestiones sin invertir en el jardín y me emociona que hoy nuestro lugar esté renovado. Es muy importante brindar un espacio de calidad para los chicos”.
Las tareas en el espacio ubicado en barrio Villa Mabel consistieron en renovación integral de todo el edificio. Con nuevos revoques, pintura, instalaciones eléctricas, cielorrasos, aberturas renovadas con mayor seguridad. Los grupos sanitarios se reformaron completamente adaptados a las necesidades de niños y niñas y personas con movilidad reducida. Otro de los aspectos encarado fue la recuperación de la cocina del jardín que cuenta con nuevos mobiliarios y elementos de cocina y gas natural.