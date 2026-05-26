Conmemoraron la Revolución de Mayo con distintas expresiones artísticas en escuela técnica Nº21 de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Técnica Nº 21 realizó un acto especial por la Revolución de Mayo con presentaciones artísticas, una propuesta audiovisual y participación de estudiantes, docentes y familias. “Queremos que no sea solamente un acto protocolar y que termine ahí”, señalaron a Elonce.
La comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica Nº 21 "Libertador General Don José de San Martín" celebró este martes un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con un acto que reunió a estudiantes, docentes, artistas invitados y numerosas familias en la ciudad de Paraná.
Durante la jornada, se desarrollaron actividades protocolares y artísticas pensadas para compartir en comunidad y revalorizar las fechas patrias. La directora de la institución, Natalia Aranguiz, destacó a Elonce la importante participación de los alumnos y el acompañamiento de las familias.
“El espíritu de este gran festejo es reunir a las familias y que los chicos realmente vean lo importante que es una fecha patria”, expresó la directiva durante el acto escolar.
Una propuesta artística con “máquina del tiempo”
La docente Eliana Arce explicó a Elonce que la institución trabajó durante varias semanas en la organización de la celebración. “La idea es que sea algo que podamos compartir en comunidad”, indicó.
Uno de los momentos destacados fue una propuesta audiovisual protagonizada por estudiantes de séptimo año, quienes presentaron una “máquina del tiempo” para recrear escenas vinculadas a la historia argentina.
“Los chicos inventaron una máquina del tiempo y eligieron a un voluntario para viajar al pasado. Todo lo que se ve en el video lo grabamos con estudiantes de quinto y sexto año de turismo”, contó Arce.
La docente agregó que también participaron profesores de historia para aportar contexto y explicar distintos aspectos de la época colonial y de la Revolución de Mayo.
Coros, folklore y cierre con ballet
La programación artística incluyó la presentación del coro de San Benito, grupos de danza folklórica, músicos locales y talleres culturales. Entre los espectáculos anunciados estuvieron las actuaciones del grupo Aguaporá, Abril Ramírez junto a la banda de música de la escuela de esa localidad, Emanuel Alarcón, Guillermo Alarcón y el taller de folklore de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. Además, el cierre estuvo previsto con una presentación especial del ballet integrado por profesores y estudiantes de la institución educativa.
“Queremos que no sea solamente un acto protocolar y que termine ahí”, señalaron desde la escuela, donde también compartieron una merienda comunitaria como parte de los festejos patrios.