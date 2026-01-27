Un ícono de la hamburguesa en Argentina suspendió a 450 trabajadores en medio de crisis cárnica

El emblemático frigorífico Pico, creador de las hamburguesas Paty, ubicado en Trenel, provincia de La Pampa, suspendió a sus 450 trabajadores debido a una profunda crisis financiera que atraviesa la empresa. La compañía atribuyó la medida a la caída de las ventas, el estancamiento del consumo interno y una deuda superior a los $30.000 millones.

La situación refleja la crisis del sector cárnico argentino: Pico pasó de faenar cerca de 600 cabezas de ganado por día a apenas 50, una reducción que evidencia la caída productiva. Durante 2025, las exportaciones de carne descendieron un 7,3%, con un desplome del 12,3% en los envíos a China, principal destino del producto nacional, informó La Gaceta.

Para una planta como Pico, altamente dependiente del comercio exterior, el impacto fue directo sobre sus ingresos y su estructura operativa, obligando a la suspensión de trabajadores y a la revisión de la actividad productiva.

Impacto local y alarma social

En Trenel, donde el frigorífico es uno de los motores económicos más importantes, crece la preocupación por un posible cierre definitivo. La paralización de la planta afecta no solo a los trabajadores directos, sino también a comerciantes, transportistas y productores ganaderos de la región.

El intendente Horacio Lorenzo señaló que “la empresa mantiene varios meses de deuda con productores de Trenel y de la vecina localidad de Eduardo Castex, generando un fuerte efecto dominó sobre la economía local”.

La crisis de Pico no es un caso aislado: en Santa Fe, los trabajadores del frigorífico Euro mantienen tomada la planta desde hace más de dos meses por salarios impagos. En Pilar, cerca de 300 empleados de Granja Tres Arroyos realizaron paros intermitentes por la falta de pago de salarios y parte del aguinaldo de diciembre.

Crisis estructural del sector

Los gremios advierten que la situación es estructural: costos en alza, demanda en retroceso y severas dificultades financieras golpean a la industria frigorífica en todo el país. El panorama actual genera incertidumbre sobre el futuro de plantas como Pico y pone en alerta a las comunidades dependientes de la actividad ganadera y cárnica.