Urcel Argentina fijó su posición ante el paro de estibadores en el Puerto de Concepción

La empresa Urcel Argentina emitió en la tarde de este lunes un comunicado fijando su posición ante el reclamo gremial que paralizó el Puerto de Concepción del Uruguay durante el fin de semana. La medida de fuerza fue iniciada este domingo por los estibadores ante la negativa de la compañía de reconocer a las autoridades del SUPA Concepción del Uruguay, y afectó la operatoria de los buques Días Well y African Piper.

“Frente a los hechos suscitados en el puerto local y que tomaran estado público a partir de la obstrucción del ingreso a las instalaciones portuarias por parte de personas ajenas a dicho ámbito, acarreando con ello la paralización total de actividades e impidiendo el ingreso al puerto de camiones y trabajadores afectados a tareas de carga del buque Días Well prevista para el pasado día sábado, obligando a permanecer en espera para el ingreso a puerto un segundo buque, el African Piper, cuya operatoria también se vio impedida tras la paralización total de actividades durante dos días completos, sucesos que finalmente desembocaron en diversos desmanes, la empresa Urcel Argentina informa que…”, detalló la compañía.

Desde la firma señalaron que “…el conflicto en cuestión resulta completamente ajeno a la empresa y sus trabajadores, reconociendo su origen en la disputa que mantienen dos gremios distintos por asumir la representación de los trabajadores en el puerto de Concepción del Uruguay e Ibicuy”.

Compromiso con la paz social y la continuidad laboral

En el comunicado, Urcel Argentina destacó que su postura “en todo momento ha priorizado la paz social y la defensa de las fuentes laborales de los trabajadores portuarios, así como de los centenares de puestos de trabajos indirectos vinculados a la operatoria”.

La empresa remarcó además su confianza en las autoridades provinciales y nacionales para intervenir: “Urcel Argentina deposita su confianza en las autoridades competentes, esperando que estas en uso de las facultades que le son propias arbitren los mecanismos necesarios para la solución final de este conflicto intergremial por los canales legales correspondientes, salvaguardando la continuidad de la actividad, en los puertos entrerrianos”.

El comunicado subraya que la firma se limita a “generar fuentes de trabajo, genuino, con salarios dignos que han permitido el desarrollo sostenido de todos los sectores vinculados a la actividad portuaria”, reafirmando su rol como actor ajeno a los conflictos internos de los gremios.

Trayectoria laboral y cumplimiento normativo

Desde 2018, Urcel Argentina ha sostenido de forma ininterrumpida la actividad en los puertos de Concepción del Uruguay e Ibicuy, generando más de 500 puestos de trabajo directos y más de 1.000 empleos en la cadena productiva. La empresa aseguró que “en todas nuestras operaciones se emplea mano de obra local… dando total cumplimiento a la legislación laboral y los acuerdos y paritarias celebrados desde el primer año, con nuestros trabajadores y sus representantes sindicales”.

Finalmente, la compañía reafirmó su disposición al diálogo: “Urcel Argentina mantendrá su disposición al diálogo y realizará todos los esfuerzos a su alcance para llegar a una solución definitiva del conflicto que nos permita continuar trabajando y generando empleo genuino para los Entrerrianos, fortaleciendo el desarrollo de nuestros puertos y todo el sector productivo forestal de la Mesopotamia”.