Un conflicto gremial afecta las actividades en el Puerto de Concepción del Uruguay

La actividad en el Puerto de Concepción del Uruguay quedó paralizada desde este domingo a raíz de un conflicto gremial entre los estibadores y la empresa Urcel Argentina S.A.. La medida fue dispuesta por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) Concepción del Uruguay, que denunció la negativa de la firma a reconocer a las autoridades sindicales electas.

Según informaron desde el gremio, el sindicato local, conducido por Martín Soto, cuenta con inscripción gremial vigente y certificado de autoridades otorgado mediante la Resolución N° 812, Registro N° 2166. A pesar de ello, la empresa habría decidido desconocer a la conducción como representante legal de los trabajadores.

Conflicto gremial en Puerto de Concepción del Uruguay (foto Mundo Gremial)

Las protestas incluyen bloqueos de accesos, manifestaciones en el ingreso al puerto y paralización completa de la operatividad. Los trabajadores denuncian prácticas antisindicales, exclusión del sistema de rotación, pagos por debajo de lo establecido en convenio y un intento sistemático de explotación que atenta contra el derecho al trabajo de los estibadores y sus familias, dependientes de la actividad portuaria.

Denuncias del sindicato

El conflicto se profundizó luego de que el SUPA denunciara que Urcel Argentina desplazó a estibadores locales y contrató personal proveniente de Zárate, provincia de Buenos Aires, al que consideraron sin experiencia en la operatoria del puerto. Desde el gremio señalaron que esta práctica tiene como objetivo modificar las condiciones laborales y desconocer el convenio colectivo de trabajo.

Durante el fin de semana, los trabajadores realizaron movilizaciones en la avenida Paysandú, y este domingo avanzaron con el paro total de operatividad, que impidió cualquier intento de carga o descarga en los muelles.

Respaldo de la FEPA

El conflicto tomó alcance nacional con la intervención de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA). Su secretario general, Marcelo Osores, respaldó la medida de fuerza y cuestionó el accionar empresarial. “Lo que ocurre en los puertos responde a prácticas empresariales que afectan a los trabajadores”, expresó, y solicitó que el Gobierno de Entre Ríos tome intervención para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Desde la federación vincularon la situación del puerto con otros conflictos laborales registrados en sectores productivos de la provincia y ratificaron el acompañamiento al reclamo del SUPA local.

Reclamos y continuidad del paro

Entre los principales puntos del reclamo, los trabajadores exigieron el reconocimiento inmediato del SUPA Concepción del Uruguay como único representante legal, la prioridad laboral para estibadores locales y la intervención del gobierno provincial para asegurar el respeto a la organización sindical.

Desde la FEPA confirmaron que la medida de fuerza se mantiene de manera indefinida, hasta que se alcance una solución al conflicto. La parálisis del puerto impacta en la operatoria logística y en el movimiento de cargas de la región.