Hallaron muerto a un turista de EEUU que era buscado desde hacía cuatro días en Ushuaia

Sean Christopher Bartel, desaparecido desde el 12 de marzo, fue hallado sin vida el domingo en un sendero. Se investiga un posible accidente durante su excursión a la Laguna Esmeralda.
Un turista estadounidense fue encontrado muerto tras estar desaparecido desde el jueves 12 de marzo en Ushuaia. Las autoridades manejan la hipótesis de que sufrió un accidente durante una caminata hacia la Laguna Esmeralda.
Sean Christopher Bartel, de 37 años, llegó a Argentina el 3 de marzo y recorrió varios destinos, incluyendo Buenos Aires y El Chaltén. Recientemente se trasladó a Ushuaia, donde se alojó en una propiedad ubicada en la calle Lirios de los Valles al 1600.
La cámara de seguridad del alojamiento registró que Bartel salió el 12 de marzo a las 8 de la mañana, equipado con una campera y una mochila, con la intención de realizar una excursión.
Ante la falta de noticias, se inició una búsqueda que culminó el domingo, cuando el cuerpo del turista fue hallado al costado de un sendero que conduce a la Laguna Esmeralda, un popular destino para el trekking en la región.
Un dato relevante en la investigación indica que un día antes de su desaparición, Bartel había alquilado un auto Toyota Etios blanco, que fue encontrado este fin de semana en un estacionamiento cercano a la Ruta Nacional 3, donde inicia el sendero hacia la laguna.
Con esta información, se llevaron a cabo diversos operativos que permitieron localizar el cuerpo de Bartel, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.
Por el momento, no se han divulgado los resultados de la autopsia que determinarán las causas de su fallecimiento, pero las primeras evaluaciones apuntan a que el turista habría caído a un precipicio.
Fuentes oficiales informaron a La Nación que una vez desplegado el operativo, los equipos se concentraron en las zonas más probables de tránsito hacia el glaciar Ojo del Albino, un sector alejado de los senderos habituales y con un nivel de dificultad alto. A las 18.26 del domingo, los rescatistas encontraron al hombre sin vida en un sector de desnivel pronunciado.
El operativo finalizó alrededor de la 1.40 de la madrugada, luego del traslado en camilla por una zona compleja, con baja temperatura y terreno inestable.