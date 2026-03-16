Video: una mujer manejó a contramano por la Panamericana y casi provoca una tragedia

Momentos de tensión se vivieron en la autopista Panamericana, a la altura de la ciudad bonaerense de Campana, cuando una mujer condujo su vehículo a contramano durante aproximadamente seis kilómetros. El hecho obligó a desplegar un operativo policial para evitar un posible choque frontal.

La situación comenzó en la subida de la colectora norte y Chiclana, cerca de la planta de la empresa Holcim. Automovilistas que circulaban en sentido correcto se encontraron de forma inesperada con un Toyota Corolla que avanzaba en dirección opuesta.

Ante el riesgo que generaba la maniobra, varios conductores realizaron movimientos bruscos para evitar colisiones. La situación fue advertida rápidamente a las autoridades, que activaron un operativo para interceptar el vehículo.

Persecución y operativo policial

Tras el aviso, casi una docena de patrulleros y móviles de seguridad vial participaron del procedimiento. Los efectivos intentaron detener a la conductora mediante señales y advertencias mientras circulaba por la Panamericana.

Sin embargo, según informó la Agencia NA, la mujer continuó avanzando sin responder a las indicaciones de los policías ni a los gritos de otros automovilistas. El trayecto finalizó cerca de la intersección de Schinoni y la colectora sur, donde se montó un operativo cerrojo.

#Campana UNA MUJER SE DESORIENTÓ AL VOLANTE, MANEJÓ SU AUTO A CONTRAMANO DURANTE 6 KILÓMETROS POR EL CARRIL RÁPIDO DE LA PANAMERICANA Y CASI PROVOCA UNA TRAGEDIA Uno de los patrulleros que intentaban frenarla terminó chocando contra una Toyota Hilux 4x4, a la altura del… pic.twitter.com/eh1hun0lGt — 24con (@24conurbano) March 16, 2026

Durante ese despliegue, los patrulleros se posicionaron en distintos puntos de la Panamericana para reducir la velocidad del vehículo y proteger a los conductores que transitaban por la zona.

Choque y detención

El momento más crítico ocurrió a la altura del kilómetro 70, cuando una camioneta Toyota Hilux chocó contra uno de los patrulleros que participaban del operativo. El impacto generó preocupación y obligó a la intervención de personal de emergencias.

Tanto el conductor de la camioneta como los efectivos policiales fueron asistidos en el lugar. Según se informó, ninguno presentó heridas de gravedad tras el choque ocurrido durante el procedimiento.

Finalmente, los policías lograron interceptar el vehículo y detener a la conductora. El hecho quedó registrado por el Centro de Monitoreo de Campana y continúa siendo investigado para determinar qué ocurrió durante el recorrido por la Panamericana.