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Sociedad Tragedia en competencia deportiva

Un hombre murió tras descompensarse al correr una maratón

El atleta, de 49 años, se descompensó tras completar una carrera de 21 kilómetros en Carlos Paz y falleció minutos después en el hospital.

16 de Marzo de 2026
Un hombre murió tras correr una maratón en Carlos Paz
Un hombre murió tras correr una maratón en Carlos Paz Foto: Ilustrativa

El atleta, de 49 años, se descompensó tras completar una carrera de 21 kilómetros en Carlos Paz y falleció minutos después en el hospital.

Un hombre de 49 años murió este domingo luego de descompensarse al finalizar una maratón de 21 kilómetros que se desarrolló en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. Comenzó a sentirse mal al terminar la competencia y, pese a recibir asistencia médica, falleció minutos después en el hospital.

 

El episodio ocurrió en la zona de la intersección de las calles Arturo Illia y Gobernador Peña, donde finalizaba la prueba deportiva. Según informaron fuentes oficiales, el hombre manifestó una descompensación tras cruzar la meta.

 

De acuerdo con los primeros datos, el corredor fue asistido inicialmente por el equipo médico que se encontraba en el lugar para cubrir el evento. Posteriormente decidió trasladarse por sus propios medios al Hospital Gumersindo Sayago para recibir atención.

Traslado al hospital y fallecimiento

Una vez en el centro de salud, el atleta fue atendido por profesionales médicos. Sin embargo, pese a los esfuerzos por estabilizarlo, los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después.

 

Trascendió que el hombre habría sufrido uno o más infartos durante su permanencia en el hospital, lo que habría derivado en su muerte. No obstante, las autoridades sanitarias indicaron que se investigan con mayor precisión las causas del deceso.

 

La carrera se desarrollaba con normalidad

La maratón fue organizada por la firma Misión Deporte y se desarrolló durante la jornada del domingo en la ciudad serrana, con la participación de numerosos corredores.

 

Desde la organización señalaron que el evento contaba con ambulancias, personal sanitario y asistencia médica a lo largo del circuito, tal como establecen los protocolos para este tipo de competencias deportivas.

Temas:

maraton corredor murió competencia Carlos Paz
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