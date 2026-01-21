Trabajadores de la avícola Tres Arroyos anunciaron movilizaciones por falta de pagos

REDACCIÓN ELONCE
Empleados de granja avícola Tres Arroyos convocaron a una protesta este jueves sobre Autovía 14, en Concepción del Uruguay. Denunciaron incumplimientos en el pago de quincenas, aguinaldos, vacaciones y cuotas alimentarias.
Trabajadores de la granja avícola Tres Arroyos anunciaron una movilización para este jueves 22 de enero, a las 12 horas, en la intersección de la Ruta Nacional Autovía 14 y la avenida Rodríguez Artusi, en Concepción del Uruguay. La medida fue resuelta en asamblea como respuesta a la falta de pago de salarios y a la ausencia de soluciones por parte de la empresa.
En diálogo con Elonce, uno de los empleados, Maximiliano Salazar, explicó que el conflicto se originó por el incumplimiento de un cronograma de pagos previamente acordado con la empresa. “Nos encontramos este año con que habían pagado únicamente la mitad de la primera quincena de diciembre y la mitad del aguinaldo”, relató.
Según detalló, hasta el martes no se había abonado la totalidad de la quincena ni el 50% restante del aguinaldo correspondiente a 2025. A esta situación se sumó la falta de pago de las vacaciones de trabajadores que salieron de licencia el 15, 22 y 29 de diciembre, algunos de los cuales ya se reincorporaron a sus tareas sin haber percibido esos haberes.
Salazar también advirtió sobre el incumplimiento en el depósito de las cuotas alimentarias. “Nos descuentan para las cuotas alimentarias, que es la plata de nuestros hijos, pero no la depositan en la cuenta judicial correspondiente”, afirmó.
El conflicto derivó en un paro total de actividades que, al momento de la entrevista, llevaba 14 días consecutivos. “No tenemos prácticamente comunicación con la empresa. Lo único que pedíamos era que se acerque alguien y nos diga qué problema tienen o qué iban a hacer, pero no tuvimos ninguna respuesta”, sostuvo el trabajador.
Respecto a la continuidad de las medidas, Salazar indicó que la última propuesta de la empresa fue abonar el saldo del aguinaldo y comenzar a pagar la quincena en cuotas a partir del lunes siguiente. Sin embargo, la oferta fue rechazada por la asamblea. “Se decidió seguir con la actividad paralizada hasta que se pague el aguinaldo completo y la quincena, como corresponde”, explicó.
Finalmente, señaló que, ante la falta de avances, los trabajadores resolvieron profundizar las medidas con movilizaciones y un posible corte de ruta. En ese marco, se anunció una reunión con representantes del Ministerio de Trabajo, la Gobernación y la empresa, junto a delegados y secretarios generales de ambos sindicatos, con el objetivo de intentar destrabar el conflicto.