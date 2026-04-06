Quebró un frigorífico y afecta a 50 trabajadores

El norte de Córdoba enfrenta un nuevo golpe en la industria frigorífica. La quiebra del frigorífico La Taba fue declarada por el Juzgado Civil y Comercial de 33º Nominación (Concursos y Sociedades Número 6) tras el fracaso del concurso preventivo de la empresa, propiedad de la familia Vasena.

En su presentación judicial, los Vasena explicaron que “en los últimos meses su situación económico-financiera se agravó significativamente, lo que tornó inviable la continuidad de su actividad y la posibilidad de formular y obtener la aprobación de una propuesta factible para los acreedores”.

El frigorífico, que hasta ahora empleaba a 50 trabajadores, operaba en el Frigorífico Municipal de Cruz del Eje y contaba con importantes beneficios fiscales y subsidios, incluyendo exención de impuestos de ingresos brutos por 15 años y subsidios por consumo eléctrico y por la contratación de nuevos trabajadores.

Promesas incumplidas y deudas millonarias

En 2022, la familia Vasena había prometido al gobernador Juan Schiaretti una inversión de casi $100 millones y la creación de 75 puestos de trabajo, de los cuales 60 serían en el frigorífico y 15 en una refinería de harina de hueso y grasa refinada que nunca se concretó.

La situación financiera actual de La Taba es crítica: sus deudas superan los $3.300 millones, con bancos, productores ganaderos y proveedores como principales acreedores. Los Vasena ya habían cerrado la empresa Una Mila en Colonia Tirolesa en junio del año pasado, despidiendo a 12 trabajadores.

La empresa también accedió a créditos bancarios para realizar la inversión prometida y actualmente figura como deudor 5 ante el Banco Central de la República Argentina.

Contexto de crisis en la industria frigorífica

La quiebra del frigorífico La Taba se suma a otros cierres y suspensiones recientes: el frigorífico San Roque en Morón despidió a 140 trabajadores; Pico, en La Pampa, cerró con casi 200 despidos e inició un concurso preventivo; y Arrebeef suspendió a 400 empleados tras problemas con la caída en la actividad y sanciones sanitarias de China.

Este panorama evidencia la vulnerabilidad del sector ante la caída de la actividad económica y los problemas financieros, generando preocupación por el futuro de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas del rubro.