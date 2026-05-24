Seis estudiantes se intoxicaron tras consumir brownies con marihuana en una escuela de Córdoba

Un colegio de la localidad cordobesa de Toledo quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que seis estudiantes se intoxicaran tras consumir brownies con marihuana dentro de la institución educativa. El hecho ocurrió en el I.P.E.M. Nº 107 Reino de España, ubicado sobre calle Humaitá al 200.

Según trascendió, la denuncia fue realizada por la directora del establecimiento después de que varios alumnos comenzaran a presentar distintos síntomas durante la jornada escolar. El episodio se registró este viernes en un curso del último año de la secundaria.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los jóvenes habrían ingerido brownies que contenían cannabis y, poco después, comenzaron a manifestar síntomas compatibles con una intoxicación.

Los alumnos fueron trasladados a un centro de salud

Ante la situación, las autoridades escolares activaron el protocolo correspondiente y los estudiantes fueron trasladados a un centro médico de la zona para recibir atención profesional.

Allí, los médicos constataron que los adolescentes estaban bajo los efectos de cannabis. Los jóvenes evolucionaron favorablemente y permanecieron fuera de peligro tras ser asistidos por personal de salud.

La situación generó preocupación entre las familias y la comunidad educativa de Toledo, debido a que el episodio ocurrió dentro del establecimiento y durante el horario escolar.

Investigan cómo ingresaron los brownies al colegio

Según las primeras versiones surgidas a partir de la investigación, una de las alumnas intoxicadas habría sido quien elaboró los brownies y posteriormente los llevó al colegio para compartirlos con sus compañeros.

Por el momento, las autoridades buscan determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho y establecer responsabilidades sobre el ingreso y consumo de la sustancia dentro de la institución educativa.