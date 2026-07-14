Jubilaciones ANSES agosto 2026: confirmaron el aumento y los nuevos montos con bono

Jubilaciones ANSES agosto 2026 tendrán un incremento del 1,9%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, mientras que continuará el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios que perciben los haberes más bajos. Con esta actualización, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos montos que comenzarán a abonarse durante el próximo mes.

Foto: Archivo Elonce.

El porcentaje de aumento surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio, informado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, los haberes previsionales vuelven a ajustarse de manera mensual, siguiendo el mecanismo de movilidad actualmente vigente.

Además del incremento porcentual, el Gobierno nacional mantendrá el refuerzo previsional destinado a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y a los titulares de determinadas pensiones no contributivas.

Los nuevos montos que regirán desde agosto

Con la actualización del 1,9%, la jubilación mínima pasará a ser de $419.817,13. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, quienes perciban el haber mínimo recibirán un ingreso total de $489.817,13.

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En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber mensual ascenderá a $335.853,70, mientras que con el bono alcanzará un total de $405.853,70.

Por su parte, la Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez llegará a $293.871,99, cifra que se elevará hasta $363.871,99 con el pago adicional. En tanto, las beneficiarias de la Pensión para Madres de siete hij

os cobrarán el mismo monto que la jubilación mínima: $419.817,13, o $489.817,13 con el refuerzo.

Quiénes cobrarán el bono completo

Foto: Archivo Elonce.

El bono extraordinario de $70.000 será percibido en su totalidad por quienes cobren un solo haber mínimo y por los beneficiarios de la PUAM, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez y las pensiones para madres de siete hijos, indicó Calcular Sueldo.

En tanto, los jubilados cuyos haberes superen el mínimo pero no alcancen el monto de $489.817,13 recibirán un bono proporcional. El objetivo es que ningún beneficiario comprendido en este esquema cobre menos que ese piso de ingresos.

Por otra parte, ANSES informó que el calendario de pagos correspondiente a agosto será difundido en los próximos días. Como ocurre habitualmente, las fechas de cobro estarán organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), tanto para jubilados como para pensionados.