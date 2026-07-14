Agmer advirtió que peligra el inicio de clases y ratificó el rechazo a la reforma previsional

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) advirtió que el inicio de clases previsto para la próxima semana está en riesgo debido al conflicto salarial con el Gobierno provincial. Además, ratificó el rechazo al proyecto de reforma previsional que este miércoles será tratado en una sesión especial del Senado y convocó a una concentración frente a la Legislatura.

En diálogo con Elonce, la secretaria adjunta del gremio, Lía Fimpel, explicó que durante el plenario de secretarios generales se analizaron dos ejes centrales: la negociación paritaria y el proyecto de reforma jubilatoria.

"Analizamos dos temas centrales: la reforma previsional, que es el objetivo de nuestra carpa frente a Casa de Gobierno, y la situación salarial luego del fracaso de la segunda audiencia paritaria ante la negativa del Gobierno de seguir dialogando con los trabajadores", expresó.

"El Gobierno dio por fracasada la paritaria"

Fimpel cuestionó la decisión del Ejecutivo de avanzar con el pago del incremento salarial mediante decreto.

"El Gobierno anunció que avanzará por decreto para pagar el primer tramo del aumento. Nosotros rechazamos esa oferta porque era un 3% calculado sobre los haberes de noviembre, cuando ya conocíamos que la inflación acumulada ronda el 20%", afirmó.

La dirigente sostuvo que la segunda propuesta tampoco respondió a los reclamos del Frente Sindical.

"Reformularon la oferta con un 3% y un 4%, pero incorporando montos en negro, cuya inconstitucionalidad ya fue planteada por nuestro sindicato ante la Justicia. Pedimos seguir discutiendo, pero el Gobierno se negó y dio por fracasada la paritaria", señaló.

"Peligra el inicio de clases"

Consultada sobre el comienzo del segundo semestre, Fimpel reconoció que la continuidad del conflicto pone en duda el regreso a las aulas.

"Peligra el inicio de clases. Solicitamos una nueva reunión paritaria y también la conciliación administrativa, pero la Secretaría de Trabajo también la rechazó", indicó.

La secretaria adjunta describió la situación económica que atraviesan los docentes.

"Nuestros salarios no alcanzan para pagar el alquiler, los servicios ni la comida. La mayoría de los compañeros está endeudada con tarjetas de crédito o distintos sistemas de financiamiento para poder alimentarse y vestir a sus familias", manifestó.

Concentración durante la sesión especial

Respecto al tratamiento de la reforma previsional, confirmó que Agmer mantendrá el acampe frente a Casa de Gobierno y convocó a una concentración desde las 8.30 de este miércoles.

"Estamos transitando la octava semana de acampe. Mañana será un día trascendental porque convocaron deliberadamente una sesión especial para tratar la reforma previsional. Creemos que se hace a espaldas del pueblo y sin consenso social", sostuvo.

Explicó que durante toda la sesión permanecerán frente a la Legislatura.

"Nos vamos a concentrar a partir de las 8.30. No habrá una marcha, sino una concentración frente a la Legislatura durante todo el tiempo que dure la sesión", precisó.

Los cuestionamientos al proyecto

Fimpel aseguró que, si bien el proyecto original sufrió modificaciones durante el debate legislativo, todavía mantiene aspectos que consideran perjudiciales.

Agmer pide avances en la negociación salarial docente

"Hay cuestiones muy graves. Uno de los artículos establece que, si Nación modifica la edad jubilatoria, automáticamente también se modificará en Entre Ríos. Además, continúa el desenganche de los escalafones y eso también perjudica a los jubilados", advirtió.

Finalmente, insistió en que el rechazo no alcanza únicamente a los trabajadores activos.

"Lo que todavía no termina de explicar el Gobierno es que esta reforma afecta no solo a los activos, sino también a los jubilados", concluyó.