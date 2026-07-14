Tras una compleja operación, ladrillero volvió a trabajar y pidió ayuda para salir adelante

REDACCIÓN ELONCE
Julio Alegre retomó de manera gradual su actividad tras una cirugía de columna, pero aseguró a Elonce que aún atraviesa una difícil recuperación. Solicitó colaboración para poder continuar con su emprendimiento y mantener a su familia.
La historia de Julio Alegre volvió a conmover en Paraná. El ladrillero, cuya situación fue acompañada por la solidaridad de la comunidad antes de una compleja operación de columna, retomó lentamente su trabajo tras la intervención quirúrgica, aunque reconoció que todavía enfrenta importantes dificultades físicas y económicas.
Después de varios meses de recuperación, explicó a Elonce que pudo regresar a la actividad hace apenas unas semanas, aunque con muchas limitaciones. "Empecé a trabajar hace unos 20 días, pero ahora tengo otro problema. Necesito ayuda para sacar el barro porque trabajo solo y todavía estoy en recuperación", contó.
Julio explicó que posee su propio horno de ladrillos y que necesita colaboración para poder continuar produciendo.
Más de cuatro décadas entre los ladrillos
El trabajador relató que dedica su vida a la fabricación de ladrillos desde muy pequeño. "Trabajo como ladrillero desde los 10 años. Primero con mi papá y después seguí acá en Paraná. Es lo único que sé hacer", expresó.
También recordó las dificultades que atravesó durante su infancia y sostuvo que nunca dejó de trabajar. "No pido ayuda por sinvergüenza. La pido por mi familia y porque quiero salir adelante otra vez", afirmó.
Una recuperación que demanda más tiempo
Aunque aseguró que la operación mejoró considerablemente su calidad de vida, explicó que el proceso de rehabilitación es mucho más largo de lo previsto. "Estoy mucho mejor, duermo mejor y me siento mejor de salud, pero no puedo trabajar como antes", señaló.
Contó que inicialmente los médicos le habían indicado tres meses de recuperación, aunque luego ese plazo se extendió. "Me dijeron que los nervios tardan entre seis meses y un año en recuperarse. Todavía me duele mucho", indicó.
Incluso reveló que podría necesitar una nueva intervención quirúrgica si los controles médicos así lo determinan.
Trabaja por necesidad
Pese a las recomendaciones médicas, Julio explicó a Elonce que debió volver a fabricar ladrillos para sostener a su familia.
Actualmente produce una cantidad muy inferior a la que elaboraba antes de la operación. "Antes hacía mucho más. Ahora voy haciendo de a poco porque necesito trabajar para poder comer", sostuvo.
Además explicó que el proceso de producción demanda tiempo y eso dificulta aún más su situación económica. "Hoy hago los ladrillos, pero tengo que esperar casi un mes para poder quemarlos y venderlos", detalló.
"No quiero que mis hijas hagan este trabajo"
Julio trabaja completamente solo. Contó que su esposa realiza algunas changas cuidando personas mayores y que sus tres hijas lo acompañan, aunque él desea que tengan otro futuro. "No quiero que mis hijas terminen trabajando en el horno. Es un trabajo muy duro", expresó.
Según indicó, además de la recuperación física necesita recursos para renovar parte de la infraestructura del horno y continuar produciendo.
Pidió colaboración de la comunidad
Durante la entrevista, volvió a solicitar ayuda económica para afrontar este difícil momento. "Lo que puedan ayudarme, aunque sean mil o quinientos pesos, me sirve para seguir trabajando y para darle de comer a mi familia", manifestó.
Explicó que quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias: cajon.norte.truco
Finalmente, Julio agradeció el acompañamiento recibido durante todo el proceso de enfermedad y recuperación. "Estoy muy agradecido con toda la gente que me ayudó y con quienes siempre estuvieron acompañándome. Lo único que quiero es volver a trabajar tranquilo y salir adelante con mi familia", concluyó.