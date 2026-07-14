Flora nativa, mujeres y Malvinas: las propuestas para las calles de un barrio en Paraná

Más de 120 familias elegirán mediante votación una de tres propuestas para nombrar las 13 calles y fortalecer la identidad comunitaria del barrio Altos del Paracao.
La Municipalidad de Paraná llevó adelante este lunes el segundo encuentro del programa de nomenclatura participativa "Elegí el Nombre" en Altos del Paracao, una propuesta que permite a los vecinos decidir, de manera democrática, cómo se llamarán las calles de su barrio y así fortalecer su identidad comunitaria.
La iniciativa nació a partir de un pedido de los propios habitantes y de la Comisión Vecinal provisoria, quienes plantearon la necesidad de asignar nombres a las 13 calles que actualmente se identifican únicamente con números.
El proceso comenzó el pasado 19 de junio con una primera jornada en la que se presentó la propuesta, se explicaron las etapas de trabajo y el marco normativo que rige la nomenclatura de los espacios públicos. Desde entonces, los vecinos trabajaron en la elaboración de distintas alternativas que reflejarán la identidad y los valores que desean representar en su barrio.
Durante este segundo encuentro se presentaron las tres propuestas que serán sometidas a votación en la instancia final del programa, resultado de un proceso de debate y construcción colectiva entre las familias de Altos del Paracao.
La subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, destacó el compromiso de la comunidad y señaló que el programa fortalece el sentido de pertenencia de quienes construyen el barrio a diario. "Es un barrio que está creciendo y consolidándose de manera permanente. Que los vecinos puedan participar de una decisión tan importante como la de elegir el nombre de sus calles genera compromiso, identidad y comunidad", expresó.
Además, agradeció el acompañamiento de la Comisión Vecinal por el trabajo realizado para convocar y promover la participación de las familias.
Por su parte, la directora general de Presupuesto Participativo, Juliana Viola, remarcó que esta segunda etapa del programa evidenció una importante participación ciudadana. "Los vecinos debatieron, intercambiaron argumentos y elaboraron propuestas de manera colectiva. Ahora llegará una instancia muy significativa, en la que mediante el voto, podrán elegir democráticamente la identidad que quieren para su barrio", afirmó.
Tres propuestas nacidas de la comunidad
Las alternativas presentadas reflejan distintas miradas sobre la identidad de Altos del Paracao.
Una de ellas propone denominar las calles con nombres de especies representativas de la flora y la fauna nativa entrerriana, como Yaguarundí, Algarrobo, Las Tipas, Los Horneros, Las Lechuzas o El Irupé, poniendo en valor el patrimonio natural de la región.
La segunda iniciativa busca homenajear a mujeres que dejaron una huella en distintos ámbitos de la sociedad, entre ellas Hermana Mariana, Josefina Zubiaur, Celina Bonín, Rosa Albariño, Justa Gayoso y Victoria Ocampo, en concordancia con la perspectiva de género prevista en la ordenanza de nomenclatura.
La tercera alternativa propone nombrar las calles con accidentes geográficos y lugares emblemáticos de las Islas Malvinas, como Puerto Soledad, Bahía San Carlos, Pradera del Ganso y Puerto Argentino, reafirmando la memoria colectiva y la soberanía argentina sobre las islas.
El presidente de la Comisión Vecinal provisoria, Francisco Muñoz, destacó que el programa representa una oportunidad histórica para el barrio."Hoy nuestras calles son números. La posibilidad de que las más de 120 familias podamos elegir cómo se van a llamar significa empezar a construir una identidad propia. Es una propuesta que surgió cuando la intendenta Rosario Romero visitó el barrio y nos planteó pensar en los símbolos que nos representen como comunidad".
En el mismo sentido, Carla Domínguez, integrante de la Comisión Vecinal, valoró el proceso participativo por contribuir a fortalecer el sentido de pertenencia y proyectar al barrio como un espacio con identidad propia dentro de la ciudad.
La última etapa del programa se desarrollará en un tercer encuentro, donde cada familia podrá emitir su voto mediante un sistema de cuarto oscuro para definir la propuesta que dará nombre a las calles de Altos del Paracao.