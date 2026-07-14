Una moto quedó destruida y una vivienda sufrió daños tras incendios en Paraná

Dos incendios se registraron este martes en distintos barrios de Paraná. Uno de los siniestros se produjo en un motovehículo en barrio Paraná XX y las llamas alcanzaron parte del frente de una vivienda. El otro fue en una casa de barrio Santa Rita. En ambos casos, el fuego fue controlado antes de que provocara daños de mayor magnitud.

La primera intervención ocurrió en el barrio Paraná XX, donde una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios acudió tras recibir un llamado de vecinos que alertaban sobre el incendio de un motovehículo.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que una dotación de Bomberos Zapadores ya se encontraba trabajando para sofocar el fuego. Las llamas habían alcanzado parte del frente de una vivienda, por lo que se actuó rápidamente para impedir que el incendio se extendiera hacia el interior del inmueble.

Los Bomberos Voluntarios colaboraron en las tareas de extinción y enfriamiento hasta lograr controlar completamente la situación y dejar el sector en condiciones seguras.

Las causas que originaron el incendio serán establecidas mediante las pericias e investigaciones correspondientes.

Principio de incendio en una vivienda

En otro procedimiento, una dotación de Bomberos Voluntarios se trasladó hasta calle Los Ceibos, en barrio Santa Rita, donde se había registrado un principio de incendio en una vivienda.

En el lugar, los efectivos trabajaron junto a Bomberos Zapadores para controlar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran hacia otros sectores del inmueble.

Del operativo también participaron efectivos del Sistema de Emergencias 911, personal de la Comisaría Novena y agentes de Defensa Civil, quienes realizaron tareas de prevención y brindaron seguridad en la zona mientras se desarrollaban las labores de extinción.

Tras controlar el incendio, el lugar quedó asegurado y no se registraron mayores consecuencias. Las actuaciones correspondientes permitirán determinar el origen de las llamas.