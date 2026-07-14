Polémica por el show cancelado de Bandana en Paraná: acusaciones entre la banda y la empresa

Bandana tenía previsto presentarse el próximo 18 de septiembre en Paraná como parte de la gira por sus 25 años, pero el recital fue cancelado luego de una venta de entradas que, según la productora, estuvo por debajo de lo esperado. La suspensión derivó en un fuerte cruce público entre el grupo y la empresa Showmax Argentina, con acusaciones cruzadas sobre las responsabilidades por lo ocurrido.

La productora informó que también quedaron canceladas las fechas previstas en Santa Rosa y Bahía Blanca, mientras que los recitales de Formosa y Resistencia fueron reprogramados por razones logísticas y de convocatoria. En su comunicado, atribuyó a la banda una decisión “unilateral” y aseguró que nunca recibió una notificación formal antes de conocer la suspensión a través de las redes sociales.

Además, la empresa indicó que iniciará acciones legales y difundió la cantidad de entradas vendidas para cada espectáculo. En el caso de Paraná, el recital formaba parte de una serie de presentaciones organizadas por la firma, aunque finalmente no llegará a concretarse.

La respuesta de Bandana

Frente a esa versión, Bandana publicó un comunicado en el que negó haber cancelado los shows de manera unilateral. Las integrantes sostuvieron que el conflicto se originó por un “incumplimiento contractual” y señalaron que la situación ya se encuentra en manos de la Justicia.

“Lamentamos profundamente la situación generada en relación con las presentaciones previstas en Formosa, Resistencia, Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná, y especialmente el perjuicio ocasionado a todas las personas que habían adquirido sus entradas”, expresaron.

Bandana se iba a presentar en Paraná.

El grupo también afirmó que realizó los dos primeros recitales de la gira pese a no haber recibido el pago acordado. “Hicimos los dos primeros shows aun cuando no se nos había pagado, priorizando cada persona que ya había pagado su entrada”, señalaron en el escrito.

El reclamo por la devolución de entradas

Las integrantes pidieron que la producción informe cuanto antes cómo se realizará el reintegro del dinero. En ese sentido, reclamaron que se garantice la devolución total a quienes habían adquirido localidades para las presentaciones suspendidas.

El conflicto sumó otro capítulo cuando Virginia da Cunha respondió debajo de una publicación de la productora y cuestionó con dureza su accionar. “No cumpliste con nada del contrato, nos cagaste de la peor forma y cagaste a la gente. Devolvé cada entrada que se te pagó”, escribió la cantante.

La productora, por su parte, sostiene que las cancelaciones fueron decididas por el grupo y anticipó que recurrirá a la Justicia. De este modo, ambas partes mantienen versiones contrapuestas sobre el motivo que impidió realizar las fechas previstas.

Un conflicto sin resolución pública

En el cierre de su comunicado, Bandana aseguró que su prioridad continúa siendo el público y lamentó no poder reencontrarse con sus seguidores en las ciudades alcanzadas por la suspensión. También aclaró que no realizará nuevas declaraciones mientras avance el conflicto judicial.

Por ahora, no se informó una nueva fecha para el recital que debía realizarse en Paraná ni el mecanismo definitivo para solicitar el reintegro. La resolución de la disputa quedará sujeta a las actuaciones legales y a las comunicaciones que realicen tanto la banda como la productora.