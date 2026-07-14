Estrés al ver a la Selección: qué le ocurre al cerebro

La expectativa por un nuevo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no solo moviliza emociones entre los hinchas, sino que también produce una respuesta biológica en el organismo.

El neurólogo Santiago Sanfilippo, del Centro de Neurología de Entre Ríos (Cener), explicó en diálogo con Elonce qué sucede en el cerebro cuando una persona vive con intensidad un encuentro deportivo y alertó sobre las consecuencias que el estrés puede tener en determinados pacientes.

"El estrés, cuando se produce en forma aguda, tiene que ver con un mecanismo de defensa, para prepararse para la lucha o para la huida", explicó el especialista. Según detalló, el organismo interpreta este tipo de situaciones como un estímulo importante y pone en marcha una serie de mecanismos fisiológicos destinados a afrontar ese desafío.

Ver a la Selección también estresa al cerebro: las advertencias de un neurólogo

Cómo responde el organismo

Sanfilippo indicó que durante esos episodios se activa el denominado eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, responsable de la liberación de distintas hormonas, entre ellas el cortisol.

"Se produce aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia ventilatoria, aumenta el estado de alerta y también la glucosa, porque es la base de la energía de nuestro organismo y de nuestro cerebro", describió.

El profesional aclaró que esta respuesta es normal y forma parte del funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, advirtió que puede transformarse en un problema cuando la persona presenta factores de riesgo.

"Si esto ocurre en una persona hipertensa, obesa, sedentaria, que tiene diabetes, fuma o toma alcohol, puede ocasionar algunos daños y, en un período agudo, puede tener un infarto cardíaco, un accidente cerebrovascular o alguna otra patología de urgencia", sostuvo.

Del fútbol a la vida cotidiana

Durante la entrevista, el neurólogo comparó la tensión que genera un partido decisivo con otras situaciones habituales, como rendir un examen, afrontar una entrevista laboral o esperar un diagnóstico médico.

"Nos pasa exactamente lo mismo", afirmó. Además, recordó que existe una estrecha relación entre el cerebro y el intestino, motivo por el cual muchas personas presentan molestias digestivas cuando atraviesan momentos de ansiedad.

"Todo lo que pasa en nuestro cerebro también se transmite a nuestro intestino y eso puede provocar episodios de diarrea, constipación, dolores estomacales, náuseas o vómitos", explicó.

No obstante, remarcó que la principal diferencia está entre el estrés agudo y el crónico. Mientras el primero suele desaparecer una vez superada la situación, el segundo puede requerir asistencia profesional.

"El problema no es cuando es agudo. El problema es cuando ese estrés se transforma en crónico; ahí la cuestión cambia y necesita otro tipo de ayuda", señaló.

El Mundial como fenómeno social

El Dr. Sanfilippo también analizó el fenómeno que genera una Copa del Mundo entre los argentinos. Consideró que muchos aficionados permanecen pendientes del seleccionado durante semanas, incluso entre un partido y otro.

"Hay mucha gente que ya lo tiene incorporado porque viene con muchos días pensando permanentemente en la Selección y, cuando termina un partido, ya está pensando en el próximo, cómo va a jugar y cómo va a armar el equipo. En Argentina somos todos técnicos", expresó.

En ese sentido, sostuvo que el Mundial termina convirtiéndose en un fenómeno social que modifica la rutina de millones de personas.

"Se transforma durante un mes y medio en una vía de escape para algunos, porque les hace olvidar otras cosas, y para otros en una preocupación importante porque piensan permanentemente en esto", indicó.

La recomendación del especialista

Finalmente, el neurólogo aconsejó disfrutar del fútbol sin descuidar la salud y evitar conductas que puedan potenciar los efectos del estrés.

"Hay que disfrutar y cuidarse. No empezar a matarse con el cigarrillo ni tomar alcohol durante esos momentos. Hay que disminuir el consumo de alcohol porque potencia el estrés y las patologías. Y tratar de mantener la calma y el autocontrol en todo lo posible", concluyó. Elonce.com