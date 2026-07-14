Un verdulero fue asaltado a punta de pistola al llegar a su casa en Gualeguaychú

Un verdulero de Gualeguaychú fue asaltado a punta de pistola cuando regresaba a su vivienda después de finalizar su jornada laboral. El hecho ocurrió el viernes, minutos antes de las 20:40, en el barrio 34 Viviendas, donde dos delincuentes en moto lo interceptaron y le sustrajeron una mochila.

La víctima fue identificada como Jonathan Bacigalupo, quien había llegado hasta su domicilio a bordo de una camioneta Toyota blanca. Según relató, antes de arribar realizó una breve parada en un kiosco para comprar galletitas para su hijo y allí advirtió la presencia de una motocicleta que le generó sospechas.

“Cuando bajé en el kiosco vi esa moto. Me llamó la atención cómo me miraron”, recordó. Sin embargo, continuó su recorrido y, al detenerse frente a su casa, los sospechosos se acercaron rápidamente para exigirle que entregara sus pertenencias.

El asalto ocurrió frente a su familia

“Cuando estaba bajando de la camioneta en mi casa, los vi encima. Pensé que me iban a pegar una piña o a sacar un cuchillo; nunca me esperé un revólver”, expresó el verdulero al reconstruir la secuencia.

Los delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego y le reclamaron la mochila que transportaba. Ante la situación y los gritos de su esposa e hijo, quienes presenciaron el ataque desde el interior de la propiedad, el comerciante decidió entregar sus pertenencias.

Posteriormente, personal de Policía Científica encontró dos proyectiles calibre .38 en el lugar. La víctima indicó que los asaltantes actuaron con rapidez y escaparon a bordo de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos.

Qué contenía la mochila robada

Además de una suma importante de dinero destinada al pago de proveedores, la mochila contenía documentos y vales comerciales utilizados dentro de la actividad frutihortícola. Según explicó Bacigalupo, esos comprobantes representaban varios meses de trabajo.

“Se llevaron medio año de trabajo mío ahí adentro. Son valecitos que están a mi nombre, no le sirven absolutamente a nadie más que a mí. Es lo que más me duele y lo que más necesito recuperar”, manifestó en diálogo con La Región 24.

El comerciante detalló que los vales correspondían a la entrega de cajones vacíos, cuyos valores oscilan entre los $5.000 y $7.000 por unidad. La documentación podía ser utilizada posteriormente para canjear esos insumos por mercadería.

Investigan si los delincuentes conocían su rutina

Por las características del robo, la víctima sospecha que los atacantes contaban con información previa sobre sus movimientos y el contenido de la mochila. Los delincuentes no lo abordaron en el kiosco, donde había otras personas, sino que esperaron hasta que llegara a su domicilio.

El verdulero también señaló que los sospechosos conocían aparentemente su rutina de cierre y traslado de dinero. La zona cuenta, además, con distintas vías de escape, entre ellas las calles Roffo y Cementerio.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Cuarta y, hasta el momento, no se informaron detenciones. Los investigadores analizan cámaras de seguridad particulares para intentar reconstruir el recorrido de la motocicleta después del asalto.

Bacigalupo solicitó colaboración para recuperar la mochila verde, la documentación y los vales comerciales. “Cualquier información me sirve. Solo quiero recuperar mis papeles para poder seguir trabajando”, expresó el comerciante.