Familia entrerriana volcó su auto cuando regresaba del fin de semana largo por la Ruta 12

REDACCIÓN ELONCE
El accidente de tránsito, ocurrió a la altura del kilómetro 158, de la Autovía Nacional 12, en cercanías de Ceibas. En el vehículo viajaban dos menores de edad y una mujer, que sufrió lesiones leves y recibió asistencia en el lugar.
El vuelco en la Ruta 12 ocurrió este lunes por la tarde a la altura del kilómetro 158 de la Autovía Nacional 12, en cercanías de la localidad de Ceibas, departamento Islas.
Una familia de San José, que regresaba a Entre Ríos tras el fin de semana largo, protagonizó el siniestro cuando el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcado sobre el cantero central.
El hecho fue reportado alrededor de las 15. El automóvil involucrado fue un Chevrolet Corsa conducido por un hombre de 36 años, domiciliado en San José, quien viajaba acompañado por su esposa y dos menores de edad, luego de emprender el regreso desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el dominio del rodado y el auto finalizó su trayectoria dado vuelta sobre el cantero central de la autovía. Como consecuencia del accidente, la mujer sufrió lesiones de carácter leve y recibió atención sanitaria en el lugar.
Asistencia y operativo en la zona
Hasta el sitio del siniestro acudieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ceibas, que trabajaron con los móviles Nº 24 y Nº 27. Al arribar, constataron que los cuatro ocupantes ya habían logrado salir del vehículo por sus propios medios.
El enfermero del cuartel brindó las primeras asistencias a la mujer lesionada, mientras que en forma conjunta con efectivos del Puesto Vial Ceibas de Gendarmería Nacional se implementó un operativo de prevención y ordenamiento del tránsito para evitar nuevos incidentes.
Posteriormente, con la intervención del servicio de auxilio del corredor vial, el automóvil fue retirado del cantero central y la circulación quedó completamente normalizada en ambos sentidos de la Autovía Nacional 12. También participaron del operativo efectivos de la Policía de Ceibas.