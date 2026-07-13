Reforma previsional: Cavagna defendió el dictamen oficialista y aseguró que "no cercena derechos"

La reforma previsional de Entre Ríos será debatida este miércoles en una sesión especial convocada para las 9.30 en el Senado provincial. El senador por el departamento Nogoyá, Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos), defendió el dictamen impulsado por el oficialismo y aseguró que fue elaborado con los aportes de distintos sectores vinculados al sistema previsional.

El legislador explicó que llegarán al recinto dos dictámenes: uno presentado por el Justicialismo y otro construido a partir de la iniciativa del Poder Ejecutivo.

"El nuestro se construyó a partir de la iniciativa del Departamento Ejecutivo, con el aporte de todos los sectores y con una mirada integral sobre todos los actores de la Caja de Jubilaciones", expresó a Elonce.

Además, se mostró confiado en reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto impulsado por el oficialismo.

"Confiamos en que se trate el dictamen que se construyó de manera colectiva. Vamos a tener la mayoría necesaria para que se trate el del oficialismo y luego será sometido a votación", afirmó.

Cambios graduales y edad jubilatoria

Cavagna remarcó que la iniciativa prevé una implementación progresiva y aclaró que varias de las modificaciones comenzarán a aplicarse recién dentro de algunos años.

"La aplicación de algunos cambios recién será en 2028 y, en otros casos, cinco años más adelante. Para proteger nuestro sistema previsional hay que dar este paso", sostuvo.

El senador aseguró que uno de los objetivos es armonizar el régimen provincial con otros sistemas previsionales del país, aunque insistió en que no habrá pérdida de derechos para los actuales jubilados.

"Como dijo nuestro gobernador, no queremos cercenar ningún derecho. Queremos que nuestros jubilados sigan teniendo una paritaria espejo de acuerdo con el gremio de mayor representatividad", manifestó.

En ese sentido, indicó que la propuesta fija la edad jubilatoria en 60 años para las mujeres y 65 para los varones, en línea con los sistemas nacional, cordobés y santafesino.

"La idea es equiparar nuestro sistema con el nacional estableciendo la edad jubilatoria en 60 años para las mujeres y 65 para los varones", aclaró.

Regímenes especiales y cálculo del haber

Otro de los puntos abordados por Cavagna fue el tratamiento de los regímenes especiales.

"El proyecto establece una gradualidad. Quienes hoy están comprendidos en esos regímenes seguirán percibiendo el beneficio hasta alcanzar la edad de la jubilación ordinaria. Eso ya está establecido en la ley vigente", explicó.

Rafael Cavagna, senador provincial de Juntos por Entre Ríos

Agregó que el proyecto incorpora una escala progresiva para los aportes adicionales.

"A medida que la persona se acerque a la edad jubilatoria irá realizando un menor aporte adicional", precisó.

Respecto del cálculo del haber inicial, el senador señaló que se tomarán los últimos 15 años de aportes.

"Para calcular el haber jubilatorio se tomarán los últimos 15 años y también se tendrá en cuenta el último sueldo correspondiente al escalafón que tenga esa persona al momento de emitirse la resolución. Esto garantiza un buen piso inicial para la jubilación", afirmó.

También confirmó que se mantendrá el requisito de 35 años de aportes para acceder al beneficio previsional.

Emergencia, actualización y municipios

Consultado sobre la declaración de emergencia prevista en el proyecto, Cavagna explicó que el nuevo dictamen fija un plazo determinado para su vigencia.

"En cuanto a la emergencia, uno de los requisitos era establecer un plazo. Con el dictamen se fija una duración de dos años, con posibilidad de prórroga. Estamos haciendo los deberes que nos indicaron los profesionales del derecho. Sabemos que este es un problema estructural, pero en lo inmediato tenemos que hacer algo", expresó.

Asimismo, destacó que el proyecto mantiene el mecanismo actual de actualización de los haberes.

"La actualización de los haberes queda como estaba en la ley. Habrá un plazo de 60 días corridos para que el incremento salarial impacte en jubilados y pensionados. Ese punto también fue atendido en el dictamen", sostuvo.

En cuanto a los municipios, indicó que también se introdujeron modificaciones.

"Antes todos aportaban un 3 por ciento. Ahora habrá una diferenciación: algunos aportarán el 1,5 por ciento y otros el 3 por ciento, de acuerdo con la situación financiera de cada municipio", señaló.

"No le tengo miedo al costo político"

El legislador reconoció que la iniciativa podría ser cuestionada judicialmente, aunque defendió la necesidad de avanzar con la reforma.

"La norma puede judicializarse, como ocurre con cualquier ley. Pero entendemos que estamos realizando cambios que durante 30 años no se hicieron. La Nación nos venía solicitando que homogeneizáramos los sistemas previsionales", afirmó.

Finalmente, aseguró que el oficialismo priorizó la sustentabilidad del sistema previsional por encima del costo político que pueda generar la medida.

"No le tengo miedo al costo político. Esto es una responsabilidad constitucional. Nuestra Caja de Jubilaciones es la más deficitaria y tenemos que buscar alternativas con hechos concretos, siempre con la idea de no cercenar derechos para los 66.000 jubilados actuales ni para los 120.000 trabajadores que en el futuro se van a jubilar", concluyó.