Reforma previsional: edad jubilatoria y cálculo del haber inicial, los cambios en el dictamen del oficialismo

La reforma del sistema previsional entrerriano dio un nuevo paso este martes en el Senado provincial, luego de que las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos emitieran dos dictámenes de mayoría sobre el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa, denominada "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", incorpora modificaciones respecto del texto original y será debatida en una sesión especial prevista para la próxima semana.

Al respecto, el senador de Juntos por Entre Ríos, Gustavo Vergara, explicó a Elonce que los principales cambios introducidos durante el tratamiento legislativo y sostuvo que varios de ellos surgieron a partir de los planteos realizados por gremios, entidades profesionales, especialistas y legisladores.

"Sobre el proyecto que envió el gobernador Rogelio Frigerio se hicieron una serie de modificaciones, algunas receptando posturas de los gremios, de entidades profesionales, de expertos y también cuestiones que planteamos desde nuestro bloque", afirmó.

La emergencia previsional tendrá un plazo determinado

Uno de los cambios incorporados al dictamen de mayoría modifica la duración de la emergencia previsional. Vergara explicó que el proyecto original contemplaba una declaración de emergencia por dos años con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo la prorrogara por tiempo indeterminado.

"Consideramos pertinente establecer un plazo cierto. La emergencia será por dos años y podrá prorrogarse por otros dos años, siempre con fundamentos que deberán presentarse ante la Legislatura", indicó al señalar que esa modificación tomó en cuenta observaciones técnicas y recomendaciones formuladas, entre otros, por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

Durante ese período también se aplicará un aporte extraordinario destinado a fortalecer el financiamiento de la Caja de Jubilaciones.

Aporte adicional para salarios superiores a $3 millones

El senador precisó que el dictamen establece un aporte solidario adicional del 3% para los trabajadores activos cuyos salarios superen los $3 millones.

Asimismo, se incorpora una contribución patronal también del 3% que deberán afrontar el Estado provincial, los organismos descentralizados, autárquicos y los municipios.

Reforma previsional: edad jubilatoria y cálculo del haber inicial, los cambios en el dictamen del oficialismo

Cambios en la edad jubilatoria

Otro de los aspectos modificados durante el debate fue la edad mínima para acceder al beneficio previsional.

Vergara recordó que el proyecto original impulsaba unificar la edad jubilatoria en 65 años tanto para hombres como para mujeres, aunque finalmente se consensuó otro criterio.

"A partir de planteos realizados durante el debate, el dictamen quedó con la misma edad que rige en el sistema nacional: 65 años para los varones y 60 años para las mujeres", explicó.

El haber inicial se calculará sobre los últimos 15 años

El cálculo del haber jubilatorio también fue reformulado respecto de la propuesta inicial enviada por el Ejecutivo.

El senador señaló que el proyecto contemplaba originalmente tomar los últimos 20 años de aportes para determinar el haber inicial.

"Se realizaron nuevos cálculos actuariales y se acordó reducir ese período. Finalmente, el dictamen establece que el haber inicial se calculará sobre los últimos 15 años de aportes", sostuvo.

Buscan tratar la reforma en una sesión especial

“Hemos trabajado con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, teniendo en cuenta que la reforma previsional tiene una trascendencia, no solamente política, sino también social. Y siempre teniendo en cuenta que de por medio están las personas y están los beneficiarios que han tenido mucha expectativa y por ahí se le ha sembrado incertidumbre”, argumentó el legislador.

Vergara manifestó que el oficialismo aspira a incorporar formalmente el proyecto durante la sesión prevista para las 13 de este miércoles y avanzar con su tratamiento definitivo en una sesión especial que "probablemente sería martes o miércoles de la semana que viene, si hay acuerdo entre los presidentes de bloque y la vicegobernadora".

El legislador aseguró que Juntos por Entre Ríos cuenta con los votos necesarios para aprobar la iniciativa. "Tenemos los votos de nuestro bloque y también la firma de la senadora Gladys Domínguez en el dictamen. Además, tenemos expectativas de que algún otro senador acompañe esta reforma previsional", concluyó.