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Economía RINI

Nuevas inversiones en Gualeguaychú tendrán exenciones tributarias de hasta 10 años

La normativa aprobada por el Concejo Deliberante prevé beneficios tributarios para emprendimientos productivos, industriales, turísticos, tecnológicos, logísticos, comerciales, culturales y de servicios.

8 de Julio de 2026
Parque Industrial de Gualeguaychú.
Parque Industrial de Gualeguaychú.

La normativa aprobada por el Concejo Deliberante prevé beneficios tributarios para emprendimientos productivos, industriales, turísticos, tecnológicos, logísticos, comerciales, culturales y de servicios.

El Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó la ordenanza de adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones de Entre Ríos y, al mismo tiempo, creó una herramienta local destinada a promover la radicación y ampliación de proyectos dentro del ejido municipal.

 

La nueva normativa establece el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones en el Municipio de Gualeguaychú, conocido como RINI. El esquema apunta a proyectos productivos, industriales, comerciales, turísticos, tecnológicos, logísticos, culturales y de servicios que se instalen o amplíen su actividad en la ciudad.

 

 

La medida fue aprobada en el marco de la Ley provincial Nº 11.162 y busca ofrecer condiciones tributarias específicas para nuevos desarrollos. El eje está puesto en generar previsibilidad para emprendimientos que impliquen inversión, actividad económica y empleo local.

 

Beneficios tributarios para nuevos proyectos

 

Uno de los puntos principales del régimen es la posibilidad de acceder a un plazo de gracia de hasta diez años con exenciones promocionales sobre tributos municipales. Entre los conceptos alcanzados se encuentran la Tasa por Actuaciones Administrativas, los derechos de edificación para nuevas instalaciones y la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad.

 

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Municipalidad de Gualeguaychú.

 

Además, la ordenanza contempla un beneficio adicional para las industrias que se radiquen en el Parque Industrial de Gualeguaychú. En esos casos, las empresas podrán acceder a una exención de hasta tres años sobre la tasa de higiene urbana, lo que permitiría alcanzar un plazo máximo acumulado de trece años.

 

La aplicación de los beneficios no será automática. Cada proyecto deberá ser evaluado según criterios vinculados con la magnitud de la inversión, el impacto ambiental y la generación de empleo genuino, especialmente mediante la incorporación de mano de obra local.

 

Cómo deberán tramitarse los beneficios

 

Las empresas interesadas en incorporarse al régimen deberán iniciar el trámite ante la Dirección de Rentas municipal, que será la autoridad de aplicación de la norma. Esa área tendrá a su cargo la recepción de las solicitudes y el análisis de la documentación presentada.

 

 

Para acceder a los incentivos, los proyectos deberán acreditar regularidad fiscal, cumplir con las normativas laborales vigentes y sostener la actividad comprometida durante todo el período en que reciban el beneficio. La permanencia dentro del régimen dependerá del cumplimiento de esas condiciones.

 

Con la creación del RINI, Gualeguaychú suma una herramienta local para competir en la captación de nuevas inversiones y acompañar la expansión de actividades ya existentes. La ordenanza busca ordenar el acceso a beneficios tributarios y vincularlos con compromisos concretos de inversión, empleo y desarrollo económico.

Temas:

rini Gualeguaychú Inversiones exenciones
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