El gobierno provincial y la Cámara de Productores Porcinos coordinan acciones para potenciar el sector

Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro de trabajo con integrantes de la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos. Se destacó a Entre Ríos como la cuarta provincia productora a nivel nacional y las ventajas competitivas que posee para la expansión de la industria.
El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro de trabajo con integrantes de la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper). Durante la reunión, se analizó la agenda del sector, destacando el posicionamiento de Entre Ríos como la cuarta provincia productora a nivel nacional y las ventajas competitivas que posee el territorio para la expansión de la industria.
La reunión coincidió con el desarrollo de la Semana de la Carne de Cerdo, una iniciativa nacional de promoción del consumo que se extiende hasta el domingo 14 de junio, coincidiendo con el Día de la Porcinocultura Nacional. Durante el encuentro, del cual participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y el secretario de Agricultura, Raúl Boc-Ho; se resaltó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para fomentar el consumo local y fortalecer las cadenas de comercialización en las distintas localidades entrerrianas.
En ese sentido, el presidente de la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper), Juan Pablo Cerini, destacó el potencial estratégico de la provincia. "Conversamos sobre el diferencial que tiene Entre Ríos en competitividad en relación con otras provincias; la verdad que somos una provincia que tenemos muchísimo para crecer. Tenemos espacio físico, tenemos granos, disponibilidad de agua y un marco normativo relacionado con los temas ambientales más adelantado, por una ley que se sancionó hace poco", remarcó.
Asimismo, el titular de Capper se refirió a las metas para los próximos años, señalando que el financiamiento y la competitividad tributaria son ejes centrales. Sostuvo que es fundamental para el sector "conseguir financiamiento para que el productor pueda seguir creciendo en granja y agrandar la producción. Tenemos desafíos impositivos y de largo plazo en relación a los mercados tanto nacional como internacional".
Finalmente, las autoridades y los representantes del sector productivo dialogaron sobre la aplicación del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), herramienta impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio. Mediante esta política se busca mitigar la carga impositiva en los incrementos de producción y atraer capitales que impulsen el desarrollo del sector porcino en la región.