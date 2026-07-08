El transporte de gas tendrá precios unificados tras el fin de un régimen de excepción

El Gobierno nacional avanzó con una modificación en el sistema de transporte de gas natural y eliminó un régimen excepcional que estaba vigente desde la crisis de 2002. La medida fue dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 580/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La norma derogó el Decreto 689/02, que había excluido a ciertas tarifas y contratos vinculados con la exportación de gas del proceso de pesificación. Ese esquema permitía mantener determinados valores en moneda extranjera en operaciones relacionadas con el transporte y la compraventa para exportación.

El Ejecutivo sostuvo que ese tratamiento diferencial respondió a un contexto de emergencia ya superado y que, en la actualidad, genera distorsiones entre los cargadores del sistema. El argumento central es que la infraestructura utilizada está ubicada en territorio nacional y debe remunerarse con criterios homogéneos respecto del resto de las capacidades de transporte.

Qué cambia con la medida

El DNU establece que ya no habrá un tratamiento tarifario diferencial para determinados contratos de transporte de gas destinados a exportación. De esta manera, el Gobierno busca ordenar el esquema de precios y eliminar diferencias que, según la normativa, carecen de justificación dentro del marco regulatorio actual.

La decisión se enmarca en la emergencia del sector energético nacional, que comprende los segmentos de transporte y distribución de gas natural. Esa emergencia fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027 mediante el Decreto 49/26.

El cambio también apunta a dar previsibilidad a los contratos y a las inversiones vinculadas con la infraestructura energética. En los fundamentos, el Ejecutivo planteó la necesidad de evitar perjuicios y una eventual parálisis de la actividad privada.

El rol del Gasoducto Perito Moreno

Uno de los puntos centrales de la norma está vinculado con el Gasoducto Perito Moreno. Cuando estén habilitadas las obras de ampliación del tramo entre Tratayén, Neuquén, y Salliqueló, Buenos Aires, todos los cargadores del ducto deberán pagar un precio unificado.

Ese valor se calculará como un promedio ponderado entre el precio de la capacidad actualmente contratada y el nuevo precio de la capacidad incremental que surja de la licitación pública de las obras de ampliación propuestas por Transportadora de Gas del Sur.

Para evitar un salto brusco en los costos, el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad podrá implementar un esquema gradual entre los valores actuales y el nuevo precio unificado.

Una reforma en plena exigencia del sistema

La decisión llega en un momento de alta demanda energética por las bajas temperaturas y en medio de restricciones que afectaron el suministro a estaciones de servicio e industrias durante jornadas de mayor consumo.

El Gobierno presentó la medida como parte de una reconfiguración del sistema de transporte de gas, iniciada este año con cambios orientados a ordenar rutas, contratos y tarifas. La reforma apunta a que los precios reflejen de manera más homogénea el uso de la infraestructura disponible.

Con la eliminación del régimen de excepción, el Ejecutivo busca unificar criterios tarifarios en una actividad clave para el abastecimiento interno, las exportaciones y el desarrollo de nuevas obras de transporte.