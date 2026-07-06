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Sociedad Mendoza

Una mujer de 89 años murió tras sufrir quemaduras al intentar encender una pantalla de gas

La víctima sufrió quemaduras en el 100% de su cuerpo luego de que una llamarada alcanzara su ropa al intentar encender una pantalla de gas. Falleció poco después de ingresar al hospital.

6 de Julio de 2026
La mujer murió por quemaduras provocadas al encender la pantalla de gas
La mujer murió por quemaduras provocadas al encender la pantalla de gas

La víctima sufrió quemaduras en el 100% de su cuerpo luego de que una llamarada alcanzara su ropa al intentar encender una pantalla de gas. Falleció poco después de ingresar al hospital.

Una mujer de 89 años murió este domingo luego de sufrir graves quemaduras en un accidente doméstico ocurrido en su vivienda de Las Heras, en la provincia de Mendoza. La víctima intentaba encender una pantalla de gas cuando una llamarada alcanzó sus prendas de vestir y le provocó lesiones fatales.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 13.30 en un domicilio ubicado dentro de la jurisdicción de la Subcomisaría Iriarte, según informaron fuentes policiales.

 

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la mujer manipulaba una pantalla de gas cuando, por causas que se investigan, se produjo una llamarada que prendió fuego su ropa.

 

Como consecuencia del incidente, sufrió quemaduras en el 100% de su cuerpo.

Falleció en el hospital

Tras el accidente, la mujer fue asistida por personal de emergencias y trasladada de urgencia al Hospital Lagomaggiore, donde ingresó en estado crítico.

 

Pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció pocos minutos después debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

 

Temas:

quemaduras Muerte mujer pantalla de gas
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