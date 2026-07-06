Niebla intensa cubrió Paraná y redujo la visibilidad a solo 300 metros

La niebla cubrió Paraná durante las primeras horas de este lunes y redujo de forma considerable la visibilidad en calles, avenidas, accesos y rutas cercanas. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, a las 6 la visibilidad era de apenas 0,3 kilómetros.

En distintos sectores de la capital entrerriana, el fenómeno llegó a dificultar la circulación vehicular y obligó a conductores, motociclistas y peatones a extremar las precauciones. Por momentos, los edificios, carteles y vehículos que circulaban a pocos metros resultaban apenas visibles.

La jornada comenzó con cielo despejado con niebla, una humedad del 98% y una presión atmosférica de 1014,5 hectopascales. Las condiciones se dieron en medio de una persistente masa de aire frío que continúa afectando a gran parte de Entre Ríos.

Aunque no se emitió una alerta específica por niebla, el fenómeno tuvo impacto directo sobre el tránsito. La reducción del campo visual obligó a manejar a velocidad precautoria, especialmente en zonas de circulación rápida y en tramos de rutas donde la visibilidad se volvió más limitada.

Precaución en calles, accesos y rutas

Ante la presencia de niebla, se recomienda aumentar la distancia de seguridad con el vehículo de adelante y evitar maniobras bruscas. La pérdida de visibilidad y la posible humedad sobre el pavimento pueden reducir la capacidad de reacción ante una frenada o un obstáculo inesperado.

También es fundamental circular con luces bajas encendidas y, en los vehículos que cuenten con ellos, utilizar los faros antiniebla. Las luces altas no son aconsejables en estas condiciones, ya que su reflejo sobre las partículas de agua suspendidas puede empeorar aún más la visión del conductor.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial aconseja disminuir la velocidad de manera gradual, evitar adelantamientos y mantener el parabrisas limpio y desempañado. Además, recomienda no utilizar las balizas mientras el vehículo está en movimiento, salvo que se produzca una detención o una situación de emergencia.

La niebla también puede generar una falsa percepción de distancia. Por ese motivo, las autoridades aconsejan no guiarse únicamente por las luces del vehículo que circula adelante y mantener siempre una separación suficiente que permita frenar con seguridad.

Qué hacer si la visibilidad se vuelve nula

Cuando la visibilidad es prácticamente inexistente, lo más seguro es abandonar la circulación de manera gradual y buscar un lugar protegido para detenerse. Estaciones de servicio, paradores o espacios alejados de la calzada son las alternativas recomendadas para esperar una mejora de las condiciones.

No se debe estacionar sobre la banquina ni detenerse en la calzada, ya que otros vehículos podrían no advertir la presencia del rodado a tiempo. La recomendación oficial es salir de la vía solo cuando pueda hacerse de forma segura y detenerse fuera del camino y de la banquina.

Continúa el frío

El frío seguirá presente durante este lunes, aunque se espera una mejora paulatina de las condiciones hacia la tarde.

El pronóstico para Paraná anticipa una jornada con bruma y una máxima cercana a los 16 grados, mientras que desde el martes comenzaría un ascenso gradual de las temperaturas.

Las mañanas continuarán siendo frías durante los próximos días y podrían repetirse las neblinas en sectores del centro y este del país. Por eso, quienes deban circular temprano deberán prestar especial atención a la presencia de niebla y adecuar la conducción a las condiciones reales de visibilidad.