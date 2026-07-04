Irán promete concesiones especiales a China por el tránsito en el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán anunció que otorgará condiciones preferenciales a China cuando entre en funcionamiento el nuevo sistema de cobro por el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas.

El anuncio fue realizado por el embajador iraní en China, Abdolreza Rahmani Fazli, quien aseguró que Pekín recibirá "consideraciones especiales" por el respaldo brindado a Teherán durante el reciente conflicto armado.

Según explicó el diplomático, otros países que hayan mantenido una postura amistosa hacia Irán también podrían acceder a beneficios similares una vez que el sistema de peajes quede plenamente establecido.

Ormuz seguirá bajo control iraní

Las autoridades iraníes sostienen que el estrecho de Ormuz permanecerá bajo su supervisión mientras continúen las negociaciones de paz con Estados Unidos, tras el conflicto iniciado a principios de este año.

Teherán indicó que el nuevo mecanismo para autorizar el paso de embarcaciones y cobrar tarifas será implementado en coordinación con Omán, país con el que comparte la administración del estratégico corredor marítimo.

Para el Gobierno iraní, el control del estrecho representa una cuestión de seguridad nacional, debido a la importancia que tiene esta vía para el transporte de hidrocarburos hacia los mercados internacionales.

Persisten las tensiones internacionales

Mientras Irán avanza con sus planes, Estados Unidos y varios países árabes del Golfo rechazan la posibilidad de que Teherán imponga peajes a una ruta

considerada de navegación internacional.

Sin embargo, informes recientes señalan que algunos gobiernos europeos ya contemplan la posibilidad de que las compañías navieras deban asumir nuevos costos para operar en la zona, en medio de la incertidumbre sobre la reapertura total del estrecho.

De acuerdo con reportes conocidos en las últimas horas, varias embarcaciones comerciales cambiaron su rumbo tras aproximarse al golfo Pérsico, reflejando la persistente tensión que rodea a uno de los puntos más estratégicos del comercio marítimo global.

Nuevo jefe militar y advertencias a Estados Unidos e Israel

En paralelo, Irán designó a Ali Ozmaei como nuevo comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, organismo encargado de la seguridad en el estrecho de Ormuz.

Ozmaei reemplaza a Alireza Tangsiri, fallecido durante el conflicto en un ataque atribuido a fuerzas de Estados Unidos e Israel.

En sus primeras declaraciones, el nuevo comandante aseguró que la respuesta de Irán contra Estados Unidos e Israel "no está lejos" y afirmó que las fuerzas navales continuarán defendiendo el estrecho siguiendo los lineamientos del fallecido líder supremo Ali Khamenei.

Las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán continúan desarrollándose en Qatar con el objetivo de consolidar el alto el fuego y avanzar hacia un acuerdo definitivo que permita reducir las tensiones en una de las regiones más sensibles del mundo.