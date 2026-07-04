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Internacionales Tragedia en Tailandia

Un niño de 11 años embistió a monjes durante una peregrinación y dejó diez muertos

El dramático accidente ocurrió en el noreste del país0, cuando una camioneta atropelló a una peregrinación que había iniciado minutos antes. Cinco religiosos murieron en el lugar y otros cinco fallecieron en el hospital. Hay heridos internados.

4 de Julio de 2026
Camioneta que embistió a los monjes.
Camioneta que embistió a los monjes.

El dramático accidente ocurrió en el noreste del país0, cuando una camioneta atropelló a una peregrinación que había iniciado minutos antes. Cinco religiosos murieron en el lugar y otros cinco fallecieron en el hospital. Hay heridos internados.

Diez monjes murieron luego de que una camioneta conducida por un niño de 11 años embistiera a un grupo religioso que realizaba una peregrinación en la provincia de Mukdahan, en el noreste de Tailandia. El hecho ocurrió el jueves y quedó registrado por cámaras de seguridad.

 

El grupo estaba integrado por 35 monjes y cinco fieles laicos. Habían iniciado una caminata de 260 kilómetros hacia la provincia de Ubon Ratchathani apenas media hora antes de ser alcanzados por el vehículo mientras avanzaban en fila por el costado de una ruta.

 

 

Cinco religiosos murieron en el lugar del impacto y otros cinco fallecieron más tarde en el hospital. Además, diez personas continuaban internadas tras el accidente, dos de ellas en estado crítico, según el último parte médico difundido por el Hospital de Mukdahan.

 

El video mostró el momento del impacto

 

Las imágenes registradas por una cámara de seguridad muestran a los monjes caminando uno detrás de otro sobre la banquina, antes de que la camioneta los embistiera a alta velocidad. El vehículo impactó de lleno contra la columna y dejó una escena de extrema gravedad.

 

Uno de los sobrevivientes, identificado como Phra Sompong, relató que alcanzó a advertir la llegada de la camioneta y logró apartarse junto a otro religioso. “De repente, la camioneta nos embistió a toda velocidad. Por suerte, otro monje y yo logramos apartarnos a tiempo”, contó.

 

El hombre también explicó que los primeros integrantes de la fila lograron salvarse, mientras que quienes caminaban detrás fueron alcanzados por el vehículo. “Los nueve monjes que encabezaban la fila sobrevivieron, pero los demás salieron despedidos por los aires”, relató.

 

La investigación sobre el niño que manejaba

 

La Policía local informó que el niño habría tomado la camioneta de sus padres sin autorización y perdió el control antes de impactar contra el grupo. Las autoridades trabajan para establecer cómo ocurrió la secuencia y reconstruir el recorrido previo del vehículo.

 

 

En Tailandia, los menores de 12 años no tienen responsabilidad penal. Por ese motivo, el niño fue puesto a disposición de las autoridades de protección infantil y quedó acompañado por su madre mientras avanza la investigación del caso.

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monjes Accidente Nino Tailandia
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