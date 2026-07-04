Realizaron un taller de percusión afrobrasileña para fortalecer el carnaval paranaense

REDACCIÓN ELONCE
Elonce recorrió la capacitación organizada por la Red de Artistas del Carnaval de Paraná, que reunió a comparsas y baterías de la ciudad. El encuentro estuvo a cargo del músico concordiense Leo Duarte y continuará durante el fin de semana.
Un taller de percusión afrobrasileña reunió este fin de semana a integrantes de comparsas, baterías y agrupaciones carnavalescas de Paraná con el objetivo de perfeccionar la formación artística y fortalecer el crecimiento del carnaval local. La capacitación estuvo a cargo del director de la batería de la comparsa Imperio de Concordia, Leo Duarte, y fue impulsada por la Red de Artistas del Carnaval.
La actividad se desarrolló en la sede de UATRE y convocó a representantes de distintas comparsas y baterías de la capital entrerriana, quienes compartieron una jornada de formación centrada en los ritmos afrobrasileños y las raíces culturales del carnaval.
Al respecto, Nora Aracil, integrante de la Red de Artistas del Carnaval, destacó el trabajo colectivo que vienen realizando desde hace varios años. "Con representantes de Imperio, Colibrí, Puro Swing, Tricolor y Sambado Litoral pudimos traer al maestro Leo Duarte para que nos transmita conocimientos sobre la percusión afrobrasileña y seguir fortaleciendo el carnaval paranaense", expresó.
Capacitación para crecer
El encargado del taller, Leo Duarte, explicó que el encuentro buscó acercar a los participantes a las raíces africanas del carnaval. "La idea es empezar a conocer más profundamente las raíces afro para que el carnaval de Paraná siga creciendo. El objetivo es sembrar conocimientos y compartir esta experiencia", señaló.
Durante la capacitación se trabajó con distintos instrumentos característicos de la percusión afrobrasileña. "Hay una mixtura de instrumentos: batería samba, cajones, derbaques y otros elementos. La idea es fusionarlos y adaptar esas raíces a los instrumentos que utilizamos hoy", explicó el músico.
Comparsas que apuestan a seguir aprendiendo
Integrantes de las agrupaciones participantes coincidieron en destacar la importancia de este tipo de propuestas para elevar el nivel artístico del carnaval local.
Ailén, directora de Comparsa Colibrí, sostuvo que el encuentro permitió incorporar nuevos conocimientos. "Vinimos a aprender un poco más sobre samba, batucada y toda la cultura afro. Siempre es importante seguir creciendo y capacitarse", afirmó.
Además, destacó el esfuerzo permanente que realizan las comparsas de Paraná. "Queremos seguir creciendo porque detrás de cada batería y cada comparsa hay muchísimo trabajo y compromiso de todos", remarcó.
Por su parte, Luis, integrante de Batería Imperial, valoró la posibilidad de contar con un referente como Leo Duarte. "Nos viene bárbaro tener al maestro acá porque estamos incorporando cada vez más la raíz afro a nuestra propuesta. Siempre apuntamos a ofrecer un espectáculo de mayor calidad", expresó.
El carnaval, una construcción colectiva
Desde la Red de Artistas del Carnaval remarcaron que el trabajo de formación se realiza durante todo el año y no únicamente en la temporada de corsos. "La Red se fundó en 2018 y cada vez tiene más fuerza como colectivo. El carnaval no es solamente durante los días de febrero; se construye todo el año", señaló Nora.
Asimismo, sostuvo que el desafío es consolidar un carnaval con identidad propia. "Queremos que el carnaval de Paraná tenga el lugar que merece dentro de la provincia, pero sin perder nuestras raíces afro, nuestro trabajo autogestivo, inclusivo y comunitario", manifestó.
El taller continúa durante el fin de semana
La capacitación seguirá desarrollándose hasta este domingo en la sede de UATRE en Paraná. De hecho, los organizadores anunciaron la realización de una presentación abierta al público en Plaza Sáenz Peña desde las 16 de este sábado, donde los participantes mostrarán parte del trabajo realizado durante el taller.