Desarticularon una red de narcomenudeo que operaba en barrio Lomas del Mirador de Paraná

La Policía de Entre Ríos desarticuló una red dedicada al narcomenudeo que operaba en barrio Lomas del Mirador II, en Paraná, tras una investigación que se extendió durante varios meses y permitió detener a 13 personas, secuestrar drogas, vehículos y una importante suma de dinero.

Al respecto, el subdirector de Drogas Peligrosas, Pablo Preisz Casas, explicó a Elonce que el procedimiento realizado en las últimas horas fue el resultado de una investigación iniciada en marzo y desarrollada en conjunto con el fiscal Santiago Alfieri.

"Es el resultado de un trabajo sostenido y metódico que venimos realizando prácticamente desde el mes de marzo, en coordinación con la Fiscalía Especializada", señaló el funcionario policial.

Meses de investigación

Preisz Casas indicó que durante ese período se concretaron distintos procedimientos tanto en barrio Lomas del Mirador II como en otros sectores de Paraná, con el objetivo de desarticular una organización dedicada a la venta de drogas al menudeo.

El 14 de abril de 2026 se destruyó ese bunker de drogas del barrio Lomas del Mirador en el marco de esta causa.-

"Sabíamos que teníamos que intervenir. Es un trabajo que lleva tiempo porque no nos podemos basar en sospechas; tenemos que llevarle a la Fiscalía pruebas contundentes para que luego el Juzgado de Garantías otorgue las órdenes de allanamiento", explicó.

El jefe policial destacó que las tareas investigativas permitieron reunir las pruebas necesarias para avanzar sobre la estructura delictiva.

Los resultados del operativo

Como resultado de la investigación, la Policía informó que fueron detenidas 13 personas. Además, se secuestraron más de 1.260 dosis de cocaína, alrededor de dos kilogramos de marihuana, dos vehículos y más de 13 millones de pesos, dinero que, según indicó Preisz Casas, formaba parte del circuito económico de la organización.

"No solo hemos logrado golpear lo que sería la droga, sino también la estructura económica de esta organización", remarcó el comisario.

El rol de las denuncias anónimas

El funcionario destacó además la importancia de la participación ciudadana para combatir el narcomenudeo y recordó que el Ministerio de Seguridad y Justicia cuenta con un canal de denuncias anónimas.

"Hay barrios donde para nosotros es muy complejo ingresar. Los vecinos son nuestros ojos y queremos invitarlos a que confíen en este sistema", afirmó.

Como ejemplo, mencionó un procedimiento reciente realizado en Crespo que también se originó a partir de una denuncia anónima y culminó con allanamientos y detenciones.

Preisz Casas explicó que la información recibida es analizada por la Dirección General de Drogas Peligrosas y, una vez corroborada, se pone en conocimiento de la Fiscalía Especializada para iniciar la investigación correspondiente.

Qué ocurre con la droga secuestrada

Respecto del destino de los estupefacientes incautados, el subdirector policial precisó que inicialmente se realizan reactivos de campo para determinar el tipo de sustancia.

Posteriormente, la droga es remitida al laboratorio de la Dirección General de Policía Científica, donde se establecen el grado de pureza y las sustancias utilizadas para el corte.

Una vez concluido el proceso judicial y ordenado el decomiso, los estupefacientes son destruidos en un horno especialmente destinado para esa tarea en la División Drogas Peligrosas de La Paz.