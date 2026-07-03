Incautaron 347 dosis de cocaína, marihuana y $1 millón tras un allanamiento en Lomas del Mirador II

El narcomenudeo volvió a ser objeto de un importante procedimiento policial en el barrio Lomas del Mirador II, donde efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos concretaron dos allanamientos simultáneos apenas cuatro días después del último operativo realizado en la zona. Como resultado, hubo un hombre detenido, cientos de envoltorios de cocaína listos para su comercialización, marihuana, casi un millón de pesos en efectivo y diversos elementos de interés para la causa.

Foto: P.E.R.

El procedimiento se desarrolló durante la tarde del viernes en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566. Los operativos fueron ejecutados con la participación de personal especializado y el apoyo de grupos especiales, bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal.

Las medidas judiciales se llevaron adelante en una vivienda familiar ubicada en Lomas del Mirador II, el mismo sector donde días atrás la Policía había desplegado otro importante operativo. De acuerdo con la investigación, los procedimientos están vinculados a una misma organización dedicada a la comercialización de estupefacientes, motivo por el cual los investigadores continúan profundizando las tareas para desarticular por completo la estructura delictiva.

Cocaína fraccionada, dinero en efectivo y una persona detenida

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron 347 envoltorios de cocaína preparados para su presunta venta, además de una cantidad de marihuana, un teléfono celular, frascos plásticos utilizados para el fraccionamiento de la droga, una billetera y 999.500 pesos en efectivo, dinero que será incorporado a la investigación como posible producto de la actividad ilícita.

Los elementos encontrados fortalecen la hipótesis de los investigadores sobre el funcionamiento de un punto de venta de estupefacientes en el barrio, ya que la droga se encontraba distribuida en dosis individuales listas para su comercialización.

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Como parte del procedimiento, fueron identificadas nueve personas, entre ellas varios menores de edad. Además, un hombre de 32 años quedó detenido e incomunicado, a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación encabezada por el fiscal Santiago Alfieri, quien deberá resolver las próximas medidas procesales.

Una investigación que no se detiene

Este nuevo accionar contra el narcomenudeo se produjo apenas cuatro días después del importante operativo realizado el pasado 30 de junio en el mismo barrio. En aquella oportunidad, la Policía secuestró alrededor de 800 dosis de cocaína y detuvo a siete personas, en un procedimiento que representó uno de los más importantes de los últimos meses en la zona.

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Sin embargo, la presencia policial en Lomas del Mirador II no comenzó con esos allanamientos. Desde marzo, las fuerzas de seguridad vienen desarrollando una serie de investigaciones y procedimientos orientados a desarticular distintos puntos de venta de drogas, una estrategia sostenida que permitió avanzar sobre varias bocas de expendio.

Como parte de esa ofensiva, durante los meses de marzo, abril y mayo también fueron destruidos los denominados "búnkers", construcciones utilizadas para la comercialización de estupefacientes. Pese a esas intervenciones, las investigaciones permitieron detectar que la actividad continuaba desarrollándose en otros inmuebles del barrio, lo que derivó en los nuevos allanamientos concretados esta semana.