Estafaron a productor entrerriano en más de $150 millones: la policía recuperó los animales

REDACCIÓN ELONCE
La Policía recuperó la totalidad de los animales bovinos que habían sido trasladados a Córdoba mediante una presunta maniobra fraudulenta. La investigación continúa para determinar las responsabilidades penales de los involucrados.
La estafa a productor ganadero entrerriano permitió descubrir una maniobra fraudulenta que ocasionó un perjuicio económico superior a los $150 millones, aunque una investigación policial logró recuperar la totalidad de la hacienda bovina involucrada.
El procedimiento fue encabezado por la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de Entre Ríos, con apoyo de la Dirección General de Patrulla Rural de Córdoba.
La causa se inició a partir de la denuncia de una presunta estafa vinculada con la comercialización de ganado bovino. Según la investigación, los animales fueron trasladados hacia la provincia de Córdoba utilizando la documentación correspondiente al transporte de hacienda, en el marco de una operatoria que ahora es analizada por la Justicia.
Las tareas investigativas permitieron reunir pruebas para establecer el destino de los animales y localizar los distintos rodeos donde permanecían. A partir de esos elementos, se avanzó con procedimientos judiciales en territorio cordobés.
Hallaron toda la hacienda en Córdoba
El primer operativo se desarrolló en un establecimiento rural de la localidad de Leones, donde el personal policial secuestró 19 vacas y 34 terneros. Tras ese procedimiento, continuaron las diligencias para determinar el paradero del resto de la hacienda involucrada en la operación comercial investigada.
Como continuidad de la pesquisa, este viernes se concretó un nuevo allanamiento en un campo ubicado en la localidad de Saira, departamento Marcos Juárez. El procedimiento se realizó en cumplimiento de un exhorto emitido por el Juzgado de Garantías de Villaguay y permitió secuestrar 47 vacas, además de un teléfono celular considerado de interés para la causa.
Con este último operativo, los investigadores lograron recuperar la totalidad de los animales, un resultado considerado clave para el esclarecimiento del hecho y la preservación del patrimonio del productor damnificado.
La investigación continúa
Desde la fuerza policial destacaron que todas las diligencias se desarrollaron en otra jurisdicción provincial, lo que demandó una permanente coordinación entre las policías de Entre Ríos y Córdoba para ejecutar las medidas judiciales y concretar el recupero completo de la hacienda.
La causa continúa bajo las directivas de la Fiscalía y del Juzgado intervinientes. Los investigadores no descartan nuevas medidas para avanzar en el total esclarecimiento de la presunta maniobra delictiva y determinar las responsabilidades penales de los involucrados.