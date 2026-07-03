Video: una mujer escapó de un violento intento de robo cuando le apuntaron a la cabeza

Una mujer logró escapar de un violento intento de robo luego de que un delincuente armado la sorprendiera cuando se encontraba detenida en un semáforo en Villa Madero, partido bonaerense de La Matanza. El dramático episodio quedó registrado por una cámara instalada dentro del automóvil y permitió captar tanto los gritos de la víctima como el rostro del atacante.

#LaMatanza UNA MUJER VENÍA MANEJANDO ESCUCHANDO MÚSICA, FRENÓ EN EL SEMÁFORO Y UN DELINCUENTE SE PARÓ DELANTE DEL AUTO PARA APUNTARLE CON UN ARMA: EMPEZÓ A TOCAR BOCINAZOS Y ARRIESGÓ SU VIDA PARA ESCAPAR El violento hecho ocurrió a plena luz del día y delante de otros… pic.twitter.com/F0K88Ud1MG — 24con (@24conurbano) July 3, 2026

El hecho ocurrió el martes, alrededor de las 13.40, en la intersección de Blanco Encalada y Camino de la Virgen, sobre la colectora de la autopista Riccheri.

Mientras esperaba que el semáforo habilitara el paso, la conductora fue sorprendida por un hombre que se desplazaba en bicicleta.

La amenazó con un arma frente a otros conductores

Según muestran las imágenes, el delincuente aguardó que el vehículo permaneciera detenido, se acercó por detrás y comenzó a golpear violentamente la ventanilla del lado del conductor mientras intentaba abrir la puerta.

Ante los gritos desesperados de la mujer y su resistencia, el asaltante abandonó la bicicleta a un costado del camino, se ubicó frente al automóvil y extrajo un arma de fuego con la que le apuntó directamente a la cabeza.

La escena ocurrió ante la presencia de otros automovilistas, quienes comenzaron a tocar bocina al advertir el intento de asalto.

La luz verde le permitió escapar

En medio de la tensión, el semáforo cambió a verde y la víctima aprovechó la oportunidad para acelerar y abandonar el lugar, evitando que el delincuente concretara el robo.

Las imágenes también muestran cómo un conductor de un Renault Sandero reaccionó rápidamente, subió parcialmente a la vereda y giró por calle Blanco Encalada para alejarse del peligro.

Al mismo tiempo, una pareja que circulaba en motocicleta logró escapar aprovechando la confusión generada por el episodio.

El video fue clave para identificar al sospechoso

La cámara instalada dentro del vehículo registró con claridad el rostro del agresor y toda la secuencia del intento de asalto.

De acuerdo con la información difundida posteriormente, el sospechoso fue detenido pocas horas después del ataque.

El caso volvió a poner en evidencia la preocupación por los hechos de inseguridad registrados en distintos puntos del conurbano bonaerense y la importancia de las cámaras vehiculares para aportar pruebas en las investigaciones judiciales.