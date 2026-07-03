 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Inseguridad en el conurbano bonaerense

Video: una mujer escapó de un violento intento de robo cuando le apuntaron a la cabeza

El dramático episodio ocurrió en un semáforo de Villa Madero. Un delincuente armado intentó asaltar a una automovilista, pero la víctima logró escapar cuando la luz cambió a verde. El ataque quedó registrado por una cámara instalada dentro del vehículo.

3 de Julio de 2026
Intento de robo en La Matanza
Intento de robo en La Matanza Foto: captura de video

El dramático episodio ocurrió en un semáforo de Villa Madero. Un delincuente armado intentó asaltar a una automovilista, pero la víctima logró escapar cuando la luz cambió a verde. El ataque quedó registrado por una cámara instalada dentro del vehículo.

Una mujer logró escapar de un violento intento de robo luego de que un delincuente armado la sorprendiera cuando se encontraba detenida en un semáforo en Villa Madero, partido bonaerense de La Matanza. El dramático episodio quedó registrado por una cámara instalada dentro del automóvil y permitió captar tanto los gritos de la víctima como el rostro del atacante.

El hecho ocurrió el martes, alrededor de las 13.40, en la intersección de Blanco Encalada y Camino de la Virgen, sobre la colectora de la autopista Riccheri.

Mientras esperaba que el semáforo habilitara el paso, la conductora fue sorprendida por un hombre que se desplazaba en bicicleta.

La amenazó con un arma frente a otros conductores

 

Según muestran las imágenes, el delincuente aguardó que el vehículo permaneciera detenido, se acercó por detrás y comenzó a golpear violentamente la ventanilla del lado del conductor mientras intentaba abrir la puerta.

 

Ante los gritos desesperados de la mujer y su resistencia, el asaltante abandonó la bicicleta a un costado del camino, se ubicó frente al automóvil y extrajo un arma de fuego con la que le apuntó directamente a la cabeza.

 

La escena ocurrió ante la presencia de otros automovilistas, quienes comenzaron a tocar bocina al advertir el intento de asalto.

La luz verde le permitió escapar

 

En medio de la tensión, el semáforo cambió a verde y la víctima aprovechó la oportunidad para acelerar y abandonar el lugar, evitando que el delincuente concretara el robo.

 

Las imágenes también muestran cómo un conductor de un Renault Sandero reaccionó rápidamente, subió parcialmente a la vereda y giró por calle Blanco Encalada para alejarse del peligro.

 

Al mismo tiempo, una pareja que circulaba en motocicleta logró escapar aprovechando la confusión generada por el episodio.

El video fue clave para identificar al sospechoso

 

La cámara instalada dentro del vehículo registró con claridad el rostro del agresor y toda la secuencia del intento de asalto.

 

De acuerdo con la información difundida posteriormente, el sospechoso fue detenido pocas horas después del ataque.

 

El caso volvió a poner en evidencia la preocupación por los hechos de inseguridad registrados en distintos puntos del conurbano bonaerense y la importancia de las cámaras vehiculares para aportar pruebas en las investigaciones judiciales.

Temas:

intento de robo La Matanza
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso