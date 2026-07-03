Sorprendieron a dos jóvenes cuando desmantelaban electrodomésticos en una vivienda

Detuvieron a dos jóvenes por un intento de robo en una vivienda

Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este viernes luego de ser sorprendidos dentro de una vivienda mientras presuntamente intentaban sustraer distintos electrodomésticos. El procedimiento fue realizado por personal de la Jefatura Departamental Colón tras un llamado que alertó sobre movimientos sospechosos.

El hecho ocurrió pasadas las 00, en un domicilio ubicado sobre calle Moreno al 300, donde efectivos policiales acudieron de inmediato tras recibir una comunicación a la línea de emergencias.

Al llegar al lugar y realizar una inspección perimetral, los uniformados lograron interceptar a los dos sospechosos en el interior del inmueble.

Habrían ingresado tras forzar una abertura

De acuerdo con las primeras actuaciones, los jóvenes habrían ejercido violencia sobre una abertura ubicada en la parte trasera de la vivienda para ingresar.

Una vez dentro, se encontraban desmantelando distintos electrodomésticos con aparentes fines de robo cuando fueron sorprendidos por el personal policial.

Ante la flagrancia del hecho, los efectivos procedieron a reducir a ambos sospechosos.

Intervino la Fiscalía

Tras el procedimiento, la Policía dio intervención a la Unidad Fiscal de Colón, a cargo de la fiscal Noelia Batto, quien dispuso la aprehensión de los dos jóvenes y su traslado a la Jefatura Departamental Colón, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

Además, durante el operativo se secuestró un carro de tiro y se retuvo una motocicleta, vehículos que, según la investigación preliminar, habrían sido utilizados para movilizarse hasta el lugar donde se produjo el intento de robo.