El autor del tiroteo en la escuela de San Cristóbal seguirá alojado en un centro especializado

REDACCIÓN ELONCE
La Justicia de Menores prorrogó por otros tres meses las medidas cautelares para el adolescente de 15 años acusado del ataque armado en una escuela. También evaluarán si puede retomar sus estudios de manera virtual.
El adolescente de 15 años que protagonizó el tiroteo en la escuela de San Cristóbal continuará alojado durante otros tres meses en un centro especializado de la ciudad de Santa Fe, por decisión de la Justicia de Menores. La medida fue resuelta mientras avanza la investigación por el ataque ocurrido el 30 de marzo, en el que fue asesinado Ian Cabrera, de 13 años, y otro estudiante resultó herido.
La resolución fue adoptada por el juez penal de Menores, José Boaglio, durante una audiencia realizada este miércoles en los Tribunales de San Cristóbal. La prórroga de las medidas cautelares fue acordada por todas las partes intervinientes en la causa.
El magistrado dispuso que el adolescente permanezca en el centro especializado al que fue derivado tras el ataque y continúe bajo el seguimiento de un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, quienes evaluarán su evolución y las condiciones para un eventual egreso.
También analizarán su continuidad educativa
Como parte del abordaje integral del caso, los profesionales también analizarán la posibilidad de que el joven retome sus estudios y complete su trayectoria educativa. De acuerdo con lo informado, si las condiciones psicológicas y sociales lo permiten, el adolescente podría reincorporarse a la actividad escolar de manera virtual desde el establecimiento donde permanece alojado, en el marco de un proceso de reinserción supervisado.
El ataque ocurrió el 30 de marzo, cuando el menor ingresó armado con una escopeta a la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal y abrió fuego contra alumnos. Como consecuencia, Ian Cabrera, de 13 años, murió y otro estudiante sufrió heridas, aunque logró recuperarse tras ser hospitalizado.
La situación del otro adolescente investigado
Tras el hecho, el agresor fue reducido por un portero hasta la llegada de la Policía y posteriormente trasladado a un centro especializado. Debido a que tiene 15 años, es considerado no punible según la legislación vigente y no puede ser juzgado penalmente por este hecho, publicó UnoSantaFe.
La causa también involucra a otro adolescente de 16 años, señalado por la fiscalía como presunto partícipe secundario del homicidio y de dos tentativas de homicidio. Aunque inicialmente había sido detenido con prisión preventiva por 90 días, esa medida fue revocada por el juez de Cámara Matías Drivet el 14 de mayo. Desde entonces, transita el proceso judicial en libertad, sujeto al cumplimiento de medidas alternativas.