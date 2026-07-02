Vandalizaron un busto de Perón en localidad entrerriana y detuvieron a dos jóvenes

El busto fue vandalizado en la noche de este jueves

Dos jóvenes de 19 y 21 años fueron aprehendidos este jueves por la noche, mientras que un tercer involucrado quedó identificado, tras provocar daños en el busto de Juan Domingo Perón ubicado en la Plaza General Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 en el principal paseo público de la ciudad, en la intersección de las calles Galarza y Eva Perón, luego del acto realizado para conmemorar el 52° aniversario del fallecimiento del expresidente.

La intervención policial se produjo luego de que el placero de la plaza alertara al Comando Radioeléctrico sobre la presencia de tres personas que estaban vandalizando el monumento.

Foto: Jefatura Departamental Uruguay

Al arribar al lugar, los efectivos lograron interceptar a dos de los presuntos responsables, de 19 y 21 años, quienes fueron aprehendidos en el lugar y trasladados a la Jefatura Departamental para su correcta identificación.

Minutos más tarde, un tercer joven se presentó voluntariamente ante las autoridades y también fue identificado por su presunta participación en el episodio.

Foto: La Pirámide

La causa quedó en manos de la Fiscalía de turno, que dispuso que, una vez cumplidas las diligencias de rigor y el registro de antecedentes, los tres involucrados recuperaran la libertad, aunque permanecen supeditados a una causa penal por el delito de daños.