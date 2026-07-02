“Pinceladas de Rock” recreó clásicos nacionales en espectáculo coral y sinfónico: videos

El Teatro 3 de Febrero fue sede de "Pinceladas de Rock"

Se llevó a cabo en el Teatro Municipal 3 de Febrero una nueva edición de “Pinceladas de Rock”, un espectáculo de gran escala que combinó arreglos sinfónicos, interpretaciones corales y fragmentos de canciones emblemáticas del rock nacional.

La propuesta reunió a elencos corales y músicos de distintas localidades entrerrianas, consolidándose como una de las experiencias artísticas colectivas más relevantes del calendario cultural provincial.

La actividad tuvo como objetivo ofrecer al público una mirada renovada sobre el cancionero del rock argentino, a través de versiones sinfónico-corales que recorrieron distintas épocas y estilos.

Coros, orquesta y músicos invitados

El espectáculo contó con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo; del Coro de Jóvenes de la Escuela Coral “Mario Monti”; del Coro Municipal de María Grande y del Coro Municipal “del Centenario” de Crespo. En tanto, Máximo Pasgal se desempeñó en guitarra; Juan Pablo Dupont en bajo; Francisco Scotta como solista, bajo la coordinación de Alan Dunand y la dirección general de Eduardo Retamar.

Un proyecto que crece desde 2022

“Pinceladas de Rock” comenzó a desarrollarse a mediados de 2022 y, desde entonces, mantuvo una continuidad que le permitió incorporar nuevas instituciones artísticas y sumar instancias de formación y participación para coristas, músicos y directores. La estructura del proyecto se basa en arreglos originales que reúnen fragmentos de canciones del rock argentino de las últimas cuatro décadas.

En cada presentación participan alrededor de 140 voces y 56 músicos, alcanzando un total cercano a las 200 personas en escena. Esa magnitud convierte al espectáculo en una experiencia singular dentro del panorama cultural entrerriano.

Clásicos reinterpretados

En esta oportunidad, se interpretaron Fanky de Charly García; Lamento Boliviano de Enanitos Verdes; Aún estás en mis sueños de Rata Blanca; Un vestido y un amor y 11 y 6 de Fito Páez; Todas hojas son del viento de Luis Alberto Spinetta; Loco un poco de Turf; Bye Bye de Vilma Palma e Vampiros; Sin documentos de Los Rodríguez; Matador de Los Fabulosos Cadillacs.

De esta manera, “Pinceladas de Rock” propuso un diálogo entre la música popular argentina y el lenguaje sinfónico-coral, consolidándose como una experiencia artística que combina memoria, identidad y trabajo colectivo, con una fuerte impronta entrerriana.