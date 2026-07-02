Operación Tarjeta Roja: ordenaron bloquear 14 sitios web que transmitían ilegalmente el Mundial 2026

La Justicia ordenó bloquear plataformas y sitios que emitían ilegalmente partidos del Mundial 2026. La medida integra una operación internacional contra la piratería digital.
La Justicia nacional ordenó el bloqueo de plataformas digitales y sitios web que transmitían de manera ilegal señales televisivas y partidos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 para usuarios argentinos. La medida fue adoptada en el marco de tres investigaciones penales impulsadas por el Ministerio Público Fiscal y forma parte de un operativo internacional destinado a combatir la piratería digital durante el certamen.
La decisión fue tomada por los jueces José Miguel Guerrero, Javier Sánchez Sarmiento y Carlos Manuel Bruniard, quienes ordenaron al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y a la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet (NIC Argentina) impedir el acceso a los contenidos ilegales, ya sea mediante el bloqueo de las transmisiones o la baja de los dominios involucrados.
Las actuaciones tramitaron en las Fiscalías Nacionales en lo Criminal y Correccional N°29, N°31 y N°52, a cargo de Lucio Herrera (h), Marcelo Solimine y Romina Monteleone, respectivamente, con investigaciones preliminares desarrolladas por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), encabezada por el fiscal general Horacio Azzolin.
La "Operación Tarjeta Roja"
El bloqueo de las plataformas se produjo en el marco de la denominada "Operación Tarjeta Roja", una iniciativa multilateral creada para combatir la piratería digital durante la Copa del Mundo.
La acción fue organizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, y contó con la participación de distintos países de América Latina.
Como integrante del Grupo de Trabajo de Piratería Digital e Investigaciones de Código Abierto (DPWG) para América Latina, la UFECI participó de una reunión operativa realizada en Bogotá, donde se coordinaron las estrategias para detectar y desactivar plataformas que difundieran contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual durante el Mundial.
Las plataformas investigadas
En el marco de la operación, la UFECI inició tres investigaciones preliminares sobre las plataformas Stella TV y Tele Latino, además de distintos sitios web asociados a Fútbol Libre, una página que ya había sido investigada por la unidad especializada en 2022.
Las pesquisas contaron con la colaboración del Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
A esas actuaciones se sumaron las denuncias presentadas por representantes de las empresas Personal Flow y DirecTV, quienes advirtieron sobre la retransmisión ilegal de señales y contenidos audiovisuales protegidos.
El objetivo del bloqueo
Con las pruebas reunidas durante la investigación, la UFECI presentó las denuncias ante las fiscalías intervinientes, cuyos titulares profundizaron las pesquisas y solicitaron las medidas cautelares correspondientes.
Finalmente, los magistrados ordenaron al ENACOM y a NIC Argentina bloquear el acceso a las plataformas investigadas o disponer la baja de los dominios registrados, con el objetivo de impedir que usuarios ubicados en Argentina continúen accediendo a transmisiones ilegales de partidos y señales televisivas del Mundial 2026.
La medida se enmarca en una estrategia internacional para proteger los derechos de transmisión audiovisual y combatir la distribución ilegal de contenidos deportivos a través de internet.