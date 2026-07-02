Frío extremo en Entre Ríos: cuándo comenzará a subir la temperatura tras la ola polar

El frío extremo en Entre Ríos seguirá marcando las condiciones meteorológicas durante este viernes, en el marco de la intensa irrupción de aire antártico que avanzó desde el sur hacia el norte de la Argentina. Tras varios días con temperaturas excepcionalmente bajas y nevadas en zonas poco habituales del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla para toda la provincia debido al riesgo que representan las temperaturas extremas.

El ingreso de la masa de aire polar dejó registros que se ubicaron entre los más bajos del año y provocó heladas generalizadas en buena parte del territorio nacional. Si bien en la Patagonia el fenómeno comenzó a perder intensidad, el aire frío continuará afectando durante las próximas horas al centro y norte del país.

Los especialistas prevén que el amanecer del viernes sea uno de los más fríos de esta ola polar en distintos sectores del país, incluido el Litoral, con temperaturas bajo cero y condiciones favorables para la formación de heladas de variada intensidad.

Temperaturas bajo cero en toda la provincia

En Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, Victoria, Gualeguay y Villaguay se espera una temperatura mínima de -1°C durante las primeras horas del viernes. Con el correr del día, el ingreso de aire algo más templado permitirá que la máxima alcance aproximadamente los 10°C, aunque el ambiente continuará siendo muy frío.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador el panorama será similar. Allí se pronostica una mínima de -2°C, mientras que la temperatura máxima también rondará los 10°C durante la tarde.

Foto: Elonce.

En tanto, el sur de la provincia registrará otra jornada muy fría, con mínimas cercanas a los -2°C, máximas de 10°C y cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones.

Cuándo mejorará el tiempo

Los pronósticos indican que el período más intenso del frío comenzará a quedar atrás durante el fin de semana. A partir del sábado se producirá un incremento gradual de las temperaturas en gran parte del centro y norte argentino, acompañado por un aumento de la humedad y de la nubosidad.

Esta recuperación térmica será lenta y progresiva, por lo que las mañanas continuarán siendo frías, aunque con registros menos extremos que los observados en los últimos días. Durante las tardes, en cambio, el ambiente se volverá algo más agradable.

Foto: Elonce.

Además del aumento de las temperaturas, se prevé un cambio en las condiciones atmosféricas. Una perturbación en niveles altos de la atmósfera favorecerá el regreso de las precipitaciones durante el domingo sobre la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y el sur del Litoral.

Alerta amarilla por frío extremo

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por frío extremo para todos los departamentos de Entre Ríos. Este nivel de advertencia implica que las bajas temperaturas pueden generar un efecto leve a moderado sobre la salud, especialmente en grupos considerados de riesgo, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Foto: SMN.

La advertencia también alcanza a una amplia franja del país. Comprende a Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Córdoba, gran parte de Buenos Aires —con una pequeña región bajo alerta naranja—, La Pampa, Mendoza, Catamarca, San Luis, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, La Rioja, Salta y Jujuy.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al aire libre, utilizar ropa adecuada para bajas temperaturas, mantener una correcta calefacción de los ambientes y prestar especial atención a las personas más vulnerables. Si bien el fin de semana marcará el inicio de una recuperación térmica, el invierno continuará mostrando su rigor en buena parte del país.