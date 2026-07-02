Final de la APB entre Recreativo y Olimpia: detalles del protocolo de seguridad para el inicio de la serie

REDACCIÓN ELONCE
La Final APB Recreativo Olimpia comenzará este jueves con el primer partido de la serie al mejor de tres. Marcelo Jozami destacó el trabajo conjunto entre ambos clubes, las medidas de seguridad y aseguró que la definición será "de alto vuelo deportivo".
La Final APB Recreativo Olimpia comenzará este jueves desde las 21 con el primer encuentro de la serie al mejor de tres partidos que definirá al campeón del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet.
El escenario será el estadio de Recreativo Bochas Club y, en la previa, el presidente de la institución anfitriona, Marcelo Jozami, brindó detalles sobre la organización del evento, las nuevas medidas de seguridad y las expectativas deportivas para una definición que promete convocar a una importante cantidad de público.
La confirmación oficial de la sede llegó pocas horas antes del encuentro, por lo que la dirigencia debió acelerar todos los preparativos para recibir uno de los espectáculos más importantes del calendario del básquet asociativo.
La final de la APB "es el evento más importante que hay en el año en el básquet. Fue un torneo muy parejo, donde había ocho o nueve equipos que estábamos en condiciones de estar en esta final. Nos tocó a Recreativo y Olimpia al mejor de tres partidos y hoy, se comienza preparando el estadio", expresó Jozami.
Operativo especial y nuevas medidas de seguridad
Uno de los principales aspectos que rodeará la definición será el operativo de seguridad dispuesto luego de los hechos de violencia ocurridos recientemente en el básquet local. En ese sentido, el dirigente explicó que la organización deberá cumplir con un protocolo específico para garantizar el normal desarrollo del espectáculo.
"A grandes rasgos, el protocolo consiste en la entrada y salida independiente de los árbitros. Va a haber seguridad policial, que hacía mucho que no se veía en nuestras canchas, y quizá también algo de seguridad privada", indicó.
Sin embargo, Jozami se mostró confiado en el comportamiento de los simpatizantes y destacó la relación institucional que mantienen ambos clubes.
"Somos dos clubes del básquet y amigos del presidente de Olimpia, el Flaco Agasse, con lo cual se hizo todo muy sencillo coordinar. Creemos que va a ser una fiesta, con el calor y la pasión que tiene el básquet, pero no creo que haya problemas. Y donde haya algún inadaptado, vamos a ser los primeros, en sacarlo del estadio", afirmó.
Una final con experiencia y estadio a capacidad limitada
El presidente de Recreativo recordó que la institución ya atravesó varias definiciones en los últimos años, experiencia que facilitó la organización conjunta con Olimpia para afrontar una nueva serie decisiva. "En los últimos años nos tocó jugar cuatro finales; dos las perdimos y dos las ganamos. Siempre coordinás con el otro club y el espíritu es el mismo", señaló.
Respecto del público, confirmó que el estadio tendrá una capacidad aproximada de 400 espectadores y recomendó concurrir con anticipación para evitar inconvenientes. "Va a venir mucha gente. Es por orden de llegada, así que avisamos que no vengan más tarde de las 20 u 20.30, porque la Policía, puede indicar que ya está completo para que el encuentro sea seguro", explicó.
Jozami agregó que, debido a las reglamentaciones vigentes para las competencias asociativas, durante el desarrollo del partido no estarán permitidos los elementos de percusión. "Los chicos ya lo saben. En la entrada en calor y en los entretiempos sí, pero durante el partido esta competencia no permite bombos ni elementos de percusión, a diferencia del Torneo Federal", aclaró.
Una serie sin favoritos y el orgullo por un jugador surgido del club
En el plano deportivo, el dirigente valoró el presente del plantel de Recreativo, que llega fortalecido luego de disputar el Torneo Federal, aunque evitó señalar candidatos para quedarse con el título. "Tenemos un equipo muy competitivo. Jugamos el Torneo Federal, donde nos reforzamos un poco y los chicos están muy bien preparados, pero las finales se juegan, se ganan y se pierden; no hay candidato", sostuvo.
También destacó el potencial del rival y anticipó una serie de gran nivel. "Olimpia tiene un plantel muy largo como nosotros, con muchos jugadores mayores y de experiencia. Creo que va a ser una gran final de alto vuelo deportivo. Son dos equipos muy parejos y realmente, es incierto a quién le va a tocar llevarse el campeonato", manifestó.
Para quienes no puedan asistir al estadio, recordó que la Asociación Paranaense de Básquet transmitirá los encuentros decisivos mediante streaming, permitiendo que la definición pueda seguirse desde cualquier lugar.
Antes de finalizar la entrevista, Jozami también dedicó un reconocimiento especial a Martiniano Dato, jugador formado en Recreativo que recientemente se consagró campeón de la Liga Nacional con Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.
"Fue jugador de nuestras inferiores, acaba de salir campeón de la Liga Nacional. No es que está en el plantel; es figura, titular y protagonista. Cuando volvió a Paraná vino a entrenarse con los chicos de la Primera B, que son sus amigos. Esto es un homenaje para él y un enorme orgullo para Recreativo, porque un jugador formado acá esté en ese nivel", concluyó.
Con ese marco, Recreativo y Olimpia iniciarán una serie que promete emociones fuertes y que volverá a colocar al básquet paranaense en el centro de la escena. Más allá del resultado, ambas instituciones buscarán que la final quede marcada por el nivel deportivo y por el comportamiento ejemplar de jugadores, dirigentes y público, en una definición que coronará al campeón del Torneo Apertura de la APB.