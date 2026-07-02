Cavani se despidió de Boca: “Jamás me voy a arrepentir de haber venido”

Cavani dejó de ser jugador de Boca luego de firmar la rescisión de su contrato, que tenía vigencia hasta diciembre. El delantero uruguayo, de 39 años, se despidió con un video publicado en sus redes sociales y puso fin a una etapa atravesada por lesiones, escasa continuidad durante 2026 y la decisión del nuevo cuerpo técnico de no contemplarlo para el proyecto deportivo.

“Hola, bosteros. Ahora sí llegó el momento de poder decirles algunas cosas que durante el camino de estos años fui descubriendo y sintiendo”, expresó Cavani al comienzo de su mensaje. El atacante también remarcó que no se arrepiente de haber llegado al club en 2023 para cumplir el deseo de jugar con la camiseta azul y oro.

La salida se resolvió después de que Rodolfo Arruabarrena le comunicara que no sería tenido en cuenta. El uruguayo venía de atravesar un semestre con pocos minutos por problemas físicos, especialmente una molestia lumbar que condicionó su participación durante el año.

El mensaje de Cavani y el peso de las lesiones

En el video, Cavani recordó el entusiasmo de sus primeros meses y el impacto que tuvo conocer el “Mundo Boca”. “Sentí que esa forma de vida me daba aún más motivos para prepararme y dar el ciento por ciento cada partido”, señaló sobre su llegada al club.

Sin embargo, el delantero reconoció que los problemas físicos lo alejaron del objetivo que se había trazado al arribar a Boca. “Hubo momentos difíciles, aquellos que no me imaginaba vivir y que me alejaban un poco de poder dejar una huella”, sostuvo al referirse a una etapa final marcada por la falta de continuidad.

El atacante describió ese período como una de las situaciones más complejas de su carrera. “Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir”, afirmó Cavani, quien en los últimos meses quedó fuera de la consideración para competir junto al plantel.

El balance de su paso por Boca

Cavani llegó a Boca a mediados de 2023 como una de las incorporaciones de mayor repercusión de los últimos años. Durante su ciclo disputó 81 partidos, completó 27 de ellos, convirtió 28 goles y dio tres asistencias. Formó parte del equipo que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2023, aunque se marchó sin títulos oficiales.

En su despedida, el uruguayo agradeció a los hinchas, a los trabajadores del club y a quienes lo acompañaron durante su estadía. También hizo referencia a su familia: “Ese famoso Mundo Boca tiene seis hinchas más que van a desear siempre que a Boca le vaya muy bien”.

“Les agradezco a todos, a todo el Mundo Boca. No voy a dejar de desearles siempre lo mejor y acompañarlos desde donde me toque”, cerró Cavani. Con la rescisión firmada, el delantero quedó libre y Boca deberá reconfigurar su ataque para el inicio del nuevo ciclo encabezado por Arruabarrena.