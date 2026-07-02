La Selección Argentina ya está en Miami y se prepara para enfrentar a Cabo Verde

La Selección argentina arribó a la ciudad estadounidense de Miami, en la que concentrará durante los próximos días antes del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El representativo que dirige Lionel Scaloni se medirá con Cabo Verde, que clasificó en el tercer lugar del Grupo H, en un encuentro pactado para las 19:00 (horario argentino) del viernes 3 de julio.

Con una modificación respecto al plan inicial, la delegación nacional abandonó el hotel en el que se encontraba, en Kansas City, y se instalará en el predio de entrenamiento del Inter Miami para la próxima instancia y los hipotéticos futuros partidos.

A dos días de jugar su primer duelo eliminatorio mundialista desde la inolvidable final de Qatar 2022, en la que derrotó a Francia por 4-2 en una definición por penales luego de igualar 3-3 en los 120 minutos disputados, la Selección argentina ya llegó a Miami y se prepara para los 16avos.

La misma será la primera participación de su historia en esta instancia, que fue agregada a las citas mundialistas al expandir el certamen de 32 a 48 equipos clasificados, y se dará ante Cabo Verde, un país insular africano de alrededor de 500.000 habitantes, que hizo una fase de grupos excelente.

Luego de quedarse con su tercera fase inicial con puntaje perfecto desde la llegada del astro Lionel Messi a la Selección, lo había conseguido en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, la “Albiceleste” se asentará en Miami de cara a la parte “linda” del Mundial, según declaró Scaloni luego del último encuentro por el Grupo J.

El pujatense tendrá una gran noticia debido a la recuperación del defensor Cristian “Cuti” Romero, que estará disponible aunque resta saber si será colocado como titular, además de la actualidad del arquero Emiliano “Dibu” Martínez, que pronostica poder atajar por primera vez sin una férula inmovilizadora en el dedo anular de la mano derecha, luego de la fractura sufrida en la previa de la final de la UEFA Europa League.

Por su lado, el combinado rival comenzó su participación en el Mundial con un duro encuentro ante la Selección española, pero no se achicó: demostró su gran capacidad para defender replegado y, priorizando el orden, mantuvo el cero en el arco propio durante todo el partido con apenas una falta realizada, e incluso tuvo una oportunidad de peligro sobre el final, con un cabezazo.

La segunda fecha lo vio enfrentarse al seleccionado uruguayo del DT Marcelo Bielsa, en un encuentro en el que tuvo momentos de control de la pelota y ataques veloces, por lo que pudo lucir la calidad individual de algunos mediocampistas y sumar un nuevo empate, por 2-2.

En la última jornada del Grupo H, a Cabo Verde le alcanzó con un empate sin goles ante una débil Arabia Saudita para quedarse con la segunda posición de la zona, con tres unidades, y relegar a Uruguay como el peor tercero del Mundial, por lo que le quitó la clasificación.