Final APB: Recreativo y Olimpia ya tienen fechas para definir el Torneo Apertura

La Final APB ya tiene programación confirmada y enfrentará a Recreativo y Olimpia en la serie que definirá al campeón del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). La llave, prevista al mejor de tres partidos, comenzará este jueves a las 21 en el estadio de Recreativo, que contará con la ventaja de localía por haber finalizado mejor ubicado en la fase regular.

El segundo encuentro se disputará el sábado desde las 20 en la cancha de Olimpia. En caso de ser necesario un tercer y decisivo juego, la definición volverá al estadio de Recreativo el martes, también a partir de las 21.

La expectativa es alta para una serie que reunirá a dos de los equipos más regulares del certamen, protagonistas durante toda la temporada y que llegan con argumentos para ilusionarse con la conquista del título de la máxima categoría del básquet paranaense.

El cronograma. Foto: APB.

Cómo llegan los finalistas

Olimpia accedió a la definición luego de una sólida actuación en las semifinales, instancia en la que eliminó a Ciclista con un contundente 2-0. El equipo logró resolver la serie sin necesidad de un tercer partido y confirmó el nivel que mostró a lo largo del campeonato.

Por su parte, Recreativo debió trabajar más para conseguir su clasificación. Tras igualar la serie frente a Talleres, el conjunto logró imponerse 2-1 gracias a una victoria clave en el tercer encuentro, disputado como visitante, resultado que le permitió avanzar a la final.

Foto: APB.

Con estos antecedentes, ambos equipos afrontarán una definición que promete paridad e intensidad, ya que llegan respaldados por campañas consistentes y con el objetivo de cerrar el semestre levantando el trofeo.

El mensaje de la APB para la definición

En la previa de la serie decisiva, la Asociación Paranaense de Básquet difundió la programación oficial e invitó a los simpatizantes a acompañar la definición de manera responsable.

Desde la entidad remarcaron la importancia de disfrutar el espectáculo deportivo en un clima de respeto y convivencia, especialmente luego de los recientes episodios de violencia que afectaron a la actividad.

"Desde la Asociación invitamos a vivir esta definición con pasión, respeto y responsabilidad. Disfrutemos del básquet y acompañemos desde el lugar que corresponde: sin violencia y con el compromiso de cuidar nuestro deporte", expresaron desde la APB, de cara a una final que concentrará toda la atención del básquet local.